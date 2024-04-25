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致敬台灣建築與藝術大師陳其寬 中央大學頒贈小行星給家屬

中央社／ 台北25日電

感念已故傑出校友暨名譽博士陳其寬的卓越貢獻，中央大學今天將編號236851陳其寬小行星致贈其家屬，紀念陳其寬在建築界和藝術界的傑出成就。

中央大學今天發布新聞稿指出，今年適逢陳其寬103歲冥誕，台南市美術館推出「陳其寬：雙曲．交響」紀念展，以「生活」、「目光心象」、「宇宙」及「建築與家庭」4大主題，呈現陳其寬一生的建築與藝術成就。

陳其寬是建築師與藝術家，其繪畫創作突破傳統中國繪畫窠臼，揉合西方建築概念與自然意象，並於1995年獲選中華民國第1屆傑出建築師，2004年獲國家文化藝術基金會頒發美術類國家文藝獎。

中央大學校長周景揚表示，陳其寬為中央大學傑出校友，曾應邀擔任中壢母校校園建築的總規劃，校園依陳其寬的井田棋盤概念精心設計，綠白相間的中正圖書館位於校園中軸線上，內有天井花園位居校園核心，象徵知識的泉源。

為表彰陳其寬對中央大學校園規劃和建築界的貢獻，中央大學今天將編號236851陳其寬小行星致贈其家屬，向陳其寬致敬；陳其寬小行星於2007年9月15日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約3.3公里。

中央大學 建築師 校園

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