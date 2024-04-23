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台日大學聯盟簽署合作備忘錄 教育部年補助5千萬

中央社／ 台北23日電

由國內12所大學組成的國家重點領域國際合作聯盟與日本九州沖繩開放大學聯盟簽署合作備忘錄，教育部規劃自2024年至2028年，每年補助新台幣5000萬元，推動台日聯盟合作。

教育部今天發布新聞稿指出，由國內12所大學組成的「國家重點領域國際合作聯盟」與日本「九州沖繩開放大學聯盟」於4月22日在日本福岡舉行合作備忘錄簽約儀式，教育部政務次長劉孟奇、福岡市長高島宗一郎等人應邀觀禮。

劉孟奇致詞時表示，歷來台灣和日本即為友好的教育夥伴，特別在高教領域合作更密切，隨著台灣與日本之間貿易與投資關係的加強，特別是日本與台積電合作成立日積電後，深化雙方的教育合作更顯關鍵。

劉孟奇提到，未來可透過國家重點領域國際合作聯盟及九州沖繩開放大學聯盟強化學生交流和研究合作，教育部自2024年至2028年，也規劃每年補助5000萬元，推動台日聯盟雙方進行師生交換、雙聯學位、跨國合作研究、企業實習、國際產學合作與華語教育等項目。

簽約儀式後還舉行台日高等教育論壇，由雙方大學聯盟各自介紹彼此特色及人才培育現況，希望透過論壇平台的對話與圓桌討論，促進相互認識與擴展交流合作機會。

教育部指出，為促進大學國際交流與人才循環，教育部支持國內12所大學組成「國家重點領域國際合作聯盟」與國外大學聯盟合作，目前已與4個國外大學聯盟合作，包括與美國伊利諾大學系統、德州農工大學系統、德州大學系統、捷克14所大學聯盟簽署合作備忘錄。

教育部 日本 沖繩

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