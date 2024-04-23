阿瑪迪斯國際鋼琴大賽 台灣選手林品宏首獲獎

台灣師範大學音樂系碩士班學生林品宏近日赴義大利，參加阿瑪迪斯國際鋼琴大賽，並獲得銀獎和第3名，是首名在此國際比賽獲獎的台灣籍選手，也是本屆大賽唯一獲獎的亞洲人。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，阿瑪迪斯（Amadeus）國際鋼琴大賽舉辦至今邁入第4屆，許多國際級好手也會在此賽事切磋琢磨；選手通過線上審核後，尚須經過3輪現場比賽（總共需彈奏90分鐘以上的曲目）。

台師大碩士生林品宏前往義大利，參加第4屆阿瑪迪斯國際鋼琴大賽，從127名來自全球各地的鋼琴家中脫穎而出，獲得第3名和分齡賽（19至27歲）的銀獎。

林品宏表示，期許自己的音樂詮釋能夠達到理性與創意兼具，讓音符的邏輯與意義能夠清楚地展示給觀眾。

去年自台師大音樂系畢業的林品宏，目前就讀碩士班1年級，師事鋼琴家辛幸純，曾參與不少知名演奏家的大師班；他曾赴美參加費城國際鋼琴大賽獲得第2名，還曾拿下台師大鋼琴協奏曲比賽冠軍、並與台師大音樂系交響樂團合作演出。

林品宏於2022年參加台北市立交響樂團第13屆明日之星甄選勝出，於2023年2月在中山堂與北市交合作演出。2024年2月參加國際大師藝術節的選拔賽，與眾多好手競爭，獲得「榮譽提名」與「高熊音樂獎學金」。

台師大提到，林品宏的音樂求學歷程皆在台灣，未曾出國留學，是完全由台灣本土栽培的選手，能在國際音樂比賽嶄露頭角，殊為不易，證明台灣的音樂教育經過多年發展，已有長足進步，培養出許多具國際競爭力的音樂選手。