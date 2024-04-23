快訊

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

阿瑪迪斯國際鋼琴大賽 台灣選手林品宏首獲獎

中央社／ 台北23日電

台灣師範大學音樂系碩士班學生林品宏近日赴義大利，參加阿瑪迪斯國際鋼琴大賽，並獲得銀獎和第3名，是首名在此國際比賽獲獎的台灣籍選手，也是本屆大賽唯一獲獎的亞洲人。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，阿瑪迪斯（Amadeus）國際鋼琴大賽舉辦至今邁入第4屆，許多國際級好手也會在此賽事切磋琢磨；選手通過線上審核後，尚須經過3輪現場比賽（總共需彈奏90分鐘以上的曲目）。

台師大碩士生林品宏前往義大利，參加第4屆阿瑪迪斯國際鋼琴大賽，從127名來自全球各地的鋼琴家中脫穎而出，獲得第3名和分齡賽（19至27歲）的銀獎。

林品宏表示，期許自己的音樂詮釋能夠達到理性與創意兼具，讓音符的邏輯與意義能夠清楚地展示給觀眾。

去年自台師大音樂系畢業的林品宏，目前就讀碩士班1年級，師事鋼琴家辛幸純，曾參與不少知名演奏家的大師班；他曾赴美參加費城國際鋼琴大賽獲得第2名，還曾拿下台師大鋼琴協奏曲比賽冠軍、並與台師大音樂系交響樂團合作演出。

林品宏於2022年參加台北市立交響樂團第13屆明日之星甄選勝出，於2023年2月在中山堂與北市交合作演出。2024年2月參加國際大師藝術節的選拔賽，與眾多好手競爭，獲得「榮譽提名」與「高熊音樂獎學金」。

台師大提到，林品宏的音樂求學歷程皆在台灣，未曾出國留學，是完全由台灣本土栽培的選手，能在國際音樂比賽嶄露頭角，殊為不易，證明台灣的音樂教育經過多年發展，已有長足進步，培養出許多具國際競爭力的音樂選手。

交響樂團 台師大 音樂

延伸閱讀

銅管與琵琶對話 名家演藝「中軸線上」

舊金山交響樂團坐擁捐贈基金叫窮 團員連署請願挽留沙隆年

黃品源和俄羅斯新婚妻「愛的結晶」駕到！告白甜翻了

天王級小提琴家凡格羅夫 與TSO獻西貝流士小提琴協奏曲

相關新聞

中興大學黃春明週起跑 將頒發名譽文學博士學位

國立中興大學22至26日舉辦「黃春明週」，除舉辦學術研討會，23日將頒發名譽文學博士學位給黃春明。黃春明也勉勵學子，人生...

假的？暨大生怨4小時打的報告跳電全沒了 校方聲明澄清

國立暨南國際大學日前發生多次跳電，有學生崩潰抱怨「打了4小時的報告全沒了」，經檢修是校內電源設備故障，近日卻遭中國大陸媒...

清華大學史上最年輕傑出校友 江玉敏致力打擊人口販運

清華大學校慶前夕公布2024傑出校友當選名單，年僅31歲、畢業於工科系的江玉敏因成立國際人權顧問公司，致力打擊人口販運，...

校友捐20萬冠名愛心樹 大葉大學宣示推動永續發展

今天是世界地球日，彰化大葉大學舉辦愛心樹助學冠名記者會，曾任大葉大學校友總會理事長的陳錫堯捐贈20萬元，冠名贊助愛心樹，...

響應世界地球日 陽明交大發起無車日、啟動碳盤查

為響應4月22日世界地球日，陽明交大今天發起校園無車日活動，校長林奇宏和行政團隊也以步行方式上班，校方更宣布今年底將完成...

監控海洋塑膠生物圈 海大團隊發現能分解塑膠的新細菌

國立台灣海洋大學在今天世界地球日，公布校內學術團隊發現具分解塑膠、去除柴油能力的新細菌株，將持續研究這株新菌種獨特代謝能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。