45所大學脫穎而出 東海大學連4年拿下TCSA永續典範大學獎
奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名佳績的東海大學，再次於今年第十六屆永續典範大學獎榮獲桂冠，成功於45所大學中脫穎而出，獲頒「TCSA永續典範大學獎」，在「大學永續報告書組更獲得最高白金級獎，以亮眼成績拿下雙大獎，成為唯一四度蟬聯永續典範大獎殊榮的大學。
東海大學多年致力於聯合國17項永續發展目標（SDGs），無論在研究、管理、影響範圍和教育等多項領域均為國內之最，更肩負大學社會責任，持續扮演永續指標與教育融合的推動者。
東海近來屢傳佳音，日前甫獲2024英國THE泰晤士世界大學物理科學領域位居全球601至800名，在國內緊追台、清、交，與成大、中山並列第4，2023更拿下具有最佳永續願景、執行、成果的「大學永續報告書」首獎。
東海大學校長張國恩說，今年再次獲得永續典範大獎，說明東海不僅在文法商、博雅教育、物理科學、理工AI等擁有亮眼成就外，更在全球邁向永續的道路上，展現大學的社會責任。
張國恩強調，東海長期培育以永續為基礎的綠領人才，並鏈結各方資源打造開放環型大學，實現未來大學願景，目標建設東海成為開放的學習中心，厚植永續創新，實現共好社會；也透過整合校內外資源與人力、建立職能導向的微學程。
東海副校長張嘉修表示，在永續實踐的路上，東海歷經不同階段，2018年擬定永續願景與策略，作為落實與推動大學社會責任（USR）的重要架構，2022年透過具創新性及整合性的推動組織，建立全校性永續治理架構與機制，設立永續長，正式成立永續發展辦公室，結合USR社會責任計畫推動辦公室與IR校務研究辦公室，攜手規劃與解決東海大學SDGs永續發展目標的各項議題，結合雲創、樂齡、生態與環境等跨域創新學院，規劃並推動永續創新課程，培育社會所需的永續領袖人才。
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