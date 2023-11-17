45所大學脫穎而出 東海大學連4年拿下TCSA永續典範大學獎

奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名佳績的東海大學，再次於今年第十六屆永續典範大學獎榮獲桂冠，成功於45所大學中脫穎而出，獲頒「TCSA永續典範大學獎」，在「大學永續報告書組更獲得最高白金級獎，以亮眼成績拿下雙大獎，成為唯一四度蟬聯永續典範大獎殊榮的大學。

東海大學多年致力於聯合國17項永續發展目標（SDGs），無論在研究、管理、影響範圍和教育等多項領域均為國內之最，更肩負大學社會責任，持續扮演永續指標與教育融合的推動者。

東海近來屢傳佳音，日前甫獲2024英國THE泰晤士世界大學物理科學領域位居全球601至800名，在國內緊追台、清、交，與成大、中山並列第4，2023更拿下具有最佳永續願景、執行、成果的「大學永續報告書」首獎。

東海大學校長張國恩說，今年再次獲得永續典範大獎，說明東海不僅在文法商、博雅教育、物理科學、理工AI等擁有亮眼成就外，更在全球邁向永續的道路上，展現大學的社會責任。

張國恩強調，東海長期培育以永續為基礎的綠領人才，並鏈結各方資源打造開放環型大學，實現未來大學願景，目標建設東海成為開放的學習中心，厚植永續創新，實現共好社會；也透過整合校內外資源與人力、建立職能導向的微學程。