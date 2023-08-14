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興大研究登英國際期刊 台灣香檬可調節焦慮症狀

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
中興大學研究團隊發現，原生種台灣香檬可調節憂鬱焦慮症狀，研究成果登英國重要學術期刊。圖／中興大學提供
中興大學研究團隊發現，原生種台灣香檬可調節憂鬱焦慮症狀，研究成果登英國重要學術期刊。圖／中興大學提供

中興大學循環經濟學院長王升陽領導的研發團隊，發現「台灣香檬」可透過「腸-腦軸線」調節受慢性輕度壓力誘發的憂鬱焦慮症狀，研究成果本月刊登在英國皇家化學會出版的重要學術期刊「食品與功能」( Food and Function )。

研究團隊保釋，「腦-腸軸線」是指大腦中樞神經和腸道消化功能之雙向調節網路，牽涉許多生理機制，如免疫系統、內分泌系統、中樞神經系統、周圍神經系統中的自律神經系統、腦神經系統和腸神經系統以及腸道菌叢；腸道菌叢不但參與消化物營養吸收，調控腸道以及神經細胞的發育，也能誘導免疫系統的發展。

團隊表示，研究指出腸道菌叢失衡可能造成焦慮、憂鬱、自閉症、帕金森氏症等等精神疾病以及癌症、自體免疫疾病、 甚至是肥胖和糖尿病等慢性疾病。

台灣香檬為台灣原生種，分布台灣低海拔地區和日本南部琉球；目前國內市場柑橘多為外來種，台灣原產柑橘屬之3種植物中，台灣香檬為最具經濟價值發展潛力，果實能加工處理成多樣化食品，因具有良好抗肥胖、抗氧化、抗發炎以及保肝等活性，在日本被大量開發成保健食品。

興大研究團隊針對國產台灣香檬的成分、活性，研發獲得具體成果。團隊指出，台灣香檬的香氣主要是由檸濛烯、松油烯以及芳樟醇所構成，除特殊風味外，果汁富含川陳皮素與橘皮素，這2個黃酮類化合物已被證實具有降低高血脂、高血糖、高血壓、肥胖等保健功能，也被證實對腦部退化疾病，如帕森金氏症具有改善功效。

同時，川陳皮素與橘皮素在使用上也發現除對三高之問題具有調節活性外，服用也對痛風有很好的抑制效果。也由於川陳皮素之消炎功效顯著，因此對於各種關節炎如痛風性關節炎和骨性關節炎都有舒緩的作用。

王升陽表示，研究顯示，小鼠不論在嗅聞或管餵台灣香檬後，皆能顯著改善因慢性壓力導致腸胃消化吸收功能下降的現象，且小鼠在壓力下產生的焦慮、憂鬱、強迫症行為，在台灣香檬處理後，可有效的改善憂鬱行為的表現，具有良好調節中樞神經活性。

本論文的第一作者為蔡伯衡同學，為興大與中研院合作開設的微生物基因體學博士學位學程研究生，參與研究人員還有通識教育中心助理教授K. J. Senthil Kumar。

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團隊 憂鬱 肥胖

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