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影／弘光科大首辦泰國佛統大學華語研習 學生從生活科技學華語

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大首次辦理泰國佛統大學華語研習，佛統大學華語系學生學做珍珠奶茶。記者游振昇／攝影
弘光科大首次辦理泰國佛統大學華語研習，佛統大學華語系學生學做珍珠奶茶。記者游振昇／攝影

泰國佛統皇家大學華語研習團42名華語系學生本月20日起，在弘光科技大學做二周的華語研習，安排上華語課程，還有手搖飲DIY、認識無人機及操作、乳液製作、律動課、物理治療等課程，從生活文化及科技應用層面學習華語，華語系泰國學生開心說，這樣學華語很有趣。

弘光科技大學國際長田其虎表示，弘光科大與佛統大學疫情前已開始長期做學術合作交流，佛統大學安排每個系學生海外研習，華語系華語研習團首次到弘光科大辦理，設計規劃課程，希望讓泰國華語系學生不但能精進華語程度，還能夠進一步認識台灣生活文化及科技發展。

為期二周的研習，早上安排華語課程，下午安排生活化、專業化的華語學習課程，特別設計規劃手搖飲DIY、認識無人機及操作、乳液製作、律動課、物理治療、壓花製作，第二周還將帶學生到台中市的知名景點高美溼地戶外教學。

華語授課老師透過有獎徵答活潑的問答方式詢問：「東亞第一高山是那座？」、「台灣一年大約有多少次地震？」引導這些具有華語基礎的大三、大四泰國學生開口說華語及回答問題；老師進一步解說，東亞第一高山是台灣玉山，有3952公尺，台灣3000公尺以上的高山有268座，是高山密度非常高的島嶼；泰國最高的山則是茵他儂山，高度不到2600公尺，台灣面積只有泰國的14分之一。

泰國學生說，印象最深刻的是手搖飲DIY、認識無人機及操作。飲調老師按部就班教他們調製珍珠奶茶，學生們爭問：「老師！我的糖可以多加一點嗎？」、「珍珠奶茶中的奶茶味道跟泰式奶茶有點像，用泰式奶茶搭珍珠應該也很不錯！」

無人機教育訓練中心，聽智慧科技系副主任陳富國講解無人機的發展趨勢、操作原理，再分組無人機操作試飛，每位學生皆躍躍欲試。一名泰國學生說：第一次自己操作無人機，這次來台灣研習實在太有趣了！」

佛統大學華語系學生學習操作無人機。記者游振昇／攝影
佛統大學華語系學生學習操作無人機。記者游振昇／攝影

華語 泰國 珍珠奶茶

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