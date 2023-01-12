佛光大學客製化「學程2.0」 學生畢業至少具備雙專長

私立大學近年受到少子化衝擊，除了規模精簡，也多朝向特色化發展。佛光大學校長何卓飛表示，希望學生畢業後都是「斜槓人才」，如今單一專業領域已不足以應付產業發展，佛光大學推行「學程2.0」制度，每個學生的課程地圖均由系核心專業、院核心特色課程和外系課程組成，讓畢業生至少具備兩項專長。

何卓飛舉例，大一大二必修通識學程，所屬學系領域核心學程，則要求學生專精學科，再藉由所屬學院核心特色課程，由學院提出核心方向、整合特色，方便學生接觸同院其他學系。

大學應養成必備國際觀。何卓飛也談到，入學後只要學生有意願，都能參與交換生、雙聯學位、服務志工等國際相關事務。佛光山教團系統大學涵蓋全球，如佛大就和西來大學合辦「2+3含一年碩士雙聯學制」，並對接多個學系。學生欲出國進修，只需負擔佛大學費，並由學校補助機票費用、生活費，支持弱勢、清寒家庭學生出國進修。學校也提供外語能力檢定，協助學生加值外語力。

此外，佛大近年也因應時代趨勢，推出「身心靈健康檢核」學程。何卓飛指出，該學程整合運動與健康促進、心理系、佛教系和樂活學系，教導學生如何管理人生、整合身心靈。佛大也和博愛醫院、榮總合作，協助學生成為預防醫學上的人才。

何卓飛說，現在大企業也多設有相關部門照顧員工，預計照顧、規劃型的人才未來需求會日益增加，佛大甚至擬規劃身心靈健康學院，並要求各系推出遠距數位學位，屆時將招收海內外學生，建構無疆界的大學，期望最快一一三學年即可招生。