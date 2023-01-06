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碩士修業應更彈性 多名大學校長提議：以修課替代論文

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學校長會議邁入第二天，不少大學仍向教育部反映學倫案帶來的困擾。記者許維寧／攝影
大學校長會議邁入第二天，不少大學仍向教育部反映學倫案帶來的困擾。記者許維寧／攝影

教育部昨天、今天在高雄舉行大學校長會議，國內公、私立四個大專校院協會聯合提議，依照現行學位授予法規定，碩士班得用專業實務報告替代學位論文，但學校較為陌生多未考量採用。數間私立大專校院校長也多建議，除用實務報告取代學術論文，甚至可直接用修讀課程替代。

學位授予法107年修正，開放碩士班可用專業實務報告替代碩士論文，但四個大專校院協會提議，目前專業實務報告格式尚無明確參考原則，因此外界、學校多不清楚替代選擇或未考量採用。

但今亦有私立大學提議，元智大學校長廖慶榮表示，與其用實務報告取代碩士學術論文，建議直接用修課取代，譬如比照歐美等先進國家多修習學分以此取代論文，會更明確。

東海大學校長張國恩也附議，他說，國外不少名校已實施，國內如碩士在職專班等更應該側重於解決問題的方法，建議引進國外做法，一定程度上替代學術論文；德明財經科大校長盧秋玲表示，碩士論文必要性確實可再思索，尤其學術貢獻目前仍側重於博士論文，若碩班乃至於在職專班可提出專案報告或修課學分替代，未嘗不可。

再者，盧秋玲也指出，近期數間大學花費不少時間處理學術論文檢舉案，但大學不是檢調單位，時間遭學倫案占據，可能喪失學術本業。高雄餐旅大學校長陳敦基表示，檢舉人通常一次向數個機構檢舉，甚至學校已審議完畢確定沒有學倫問題但仍遭反覆檢舉，「學倫案幾乎被當作某些意圖在使用」，建議接受檢舉的單位應要統整。

教育部高教司長朱俊彰表示，國外大學確實不少是將學生過去的專業報告，最終統整成一份實務報告，專業實務報告的格式、內容、要件為何，將請私立大學校院協會研議並擬定參考格式，也會一並納入以修課替代論文的建議，一起處理。

朱俊彰說，希望外界不要認為大學是為了迴避學倫案而讓碩士生不必寫論文，而是學位授予法本已有替代方案，如今請協會研議，盼讓格式等更為完整，讓學校參考運用。

至於重複檢舉一事，朱俊彰表示，若檢舉人重複檢舉至數個單位，最終還是會回歸學校端處理，但若處理完又遭重複檢舉，沒有新的事證便不會成案；除非有新的事證，經評估後才會重啟調查。

教育部 元智大學 東海大學

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