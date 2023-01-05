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台中清水建國國小考古體驗課程 小學生挖掘體驗遺址文化

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區建國國小考古體驗課程，小學生挖掘，體驗遺址文化。圖／建國國小提供
台中市清水區建國國小考古體驗課程，小學生挖掘，體驗遺址文化。圖／建國國小提供

台中市清水區建國國小考古體驗課程，讓小學生親手挖掘，體驗遺址文化，小學生們拿著小鋤頭和小平鏟挖掘，都興奮期待自己有新發現。

「很久很久以前，我們還沒出生，有一群人曾經在這裡生活」，清水建國國小為學生們導覽解說，該校新建活動中心位址工程開挖地基的過程中，經中市文資處會同國立成功大學考古學研究所劉益昌教授、國立自然科學博物館人類學組劉克竑教授、東海大學歷史學系劉超驊教授共同現場勘察，確認活動中心基地為中社遺址的範圍，去年5月緊急第一期搶救發掘。

學校學生也參與導覽課程，認識考古專家於考古發掘時專業精神，及理解遺址之重要及文化內涵，第一期考古範圍有大量考古遺物、現象及墓葬的發現，再進行第二期更大範圍搶救。

第二期計畫中，學校安排中年級學生現場導覽課程，教師也會同成大考古專業團隊，規劃高年級體驗挖掘課程，讓小學生在現場化身為小小考古學家，動手挖掘，體驗考古過程。

高年級學生已有第一期導覽的先前知識，第二期體驗課程的規劃主要在考古現場，運用各項採集的工具進行挖掘，體驗考古的過程，參與的學生進人探坑拿起小鋤頭、小平鏟挖掘時，都興奮期待自己可以有新發現。

台中市清水區建國國小考古體驗課程，小學生挖掘，體驗遺址文化。圖／建國國小提供
台中市清水區建國國小考古體驗課程，小學生挖掘，體驗遺址文化。圖／建國國小提供
台中市清水區建國國小考古體驗課程，小學生挖掘，體驗遺址文化。圖／建國國小提供
台中市清水區建國國小考古體驗課程，小學生挖掘，體驗遺址文化。圖／建國國小提供

考古 遺址 小學

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