快訊

三筒掰了！陽明交大新校徽「蛇+鐵槌」反應兩極 醫：內行才懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三筒掰了！陽明交大新校徽「蛇+鐵槌」反應兩極 醫驚內行才懂

聯合新聞網／ 綜合報導
國立陽明交通大學新校徽今(21日)晚出爐。圖／翻攝自國立陽明交通大學臉書
國立陽明交通大學新校徽今(21日)晚出爐。圖／翻攝自國立陽明交通大學臉書

國立陽明交通大學於今年（2022）7月份公開徵選校徽，日前一件激似麻將「三筒」的初選投稿作品，遭質疑設計過於簡單、敷衍，掀起網路熱議。時隔2個月，校方今(21)日透過臉書公告校徽終於出爐，讓不少學生興奮大喊「終於！」

陽交大網站介紹，最終定案的新校徽出自「台灣交通大學校友總會」陳俊秀的投稿，其設計理念合併兩校校徽原有的重要元素，分別將蛇與鐵鎚於視覺中央纏繞，傳達兩校結合意象，延續歷史傳統共同記憶；外圈以齒輪圍繞，內圓視覺概略切分為上下兩個意象，上方為陽明的飛蛇展翅，下方則為交大穩固的鐵砧。

國立陽明交通大學校徽徵件活動已於4日完成複選，共有四件作品出線進入最後一輪決選。圖／翻攝自國立陽明交通大學網站
國立陽明交通大學校徽徵件活動已於4日完成複選，共有四件作品出線進入最後一輪決選。圖／翻攝自國立陽明交通大學網站

消息一出，許多學生在貼文下方留言讚道，「終於！」、「太讚了」、「太好了，希望去年畢業的能提供新的畢業證書，謝謝」、「覺得很不錯耶」；不過PTT鄉民則是意見分歧，「好辣，還可以」、「這是紅酒開瓶器吧」、「一根棒子上面纏著蛇」、「中間是新阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲（出自日漫《銀魂》當中一款大砲的名稱）」、「手術刀加電焊槍不是更適合」、「這是誰設計的阿？厲害、順眼」。

對此，醫師林子盟也在臉書分享，自己的校友弟弟在第一時間便傳訊告知「校徽出來了！」，並表示細看新校徽中央，源自希臘醫神阿斯克勒庇俄斯、象徵原陽明醫學大學的「蛇杖」，及代表交大的「鐵槌」、「齒輪」，還有右下E（Engineering，工程）、S（Science，科學）、A（Administration，管理）3本書，各元素都完美融入新校徽中，讓林子盟直呼「真的是巷子內的人，才會知道的細節」。

陽明交通大學 PTT

相關新聞

三筒掰了！陽明交大新校徽「蛇+鐵槌」反應兩極 醫驚內行才懂

國立陽明交通大學於今年（2022）7月份公開徵選校徽，日前一件激似麻將「三筒」的初選投稿作品，遭質疑設計過於簡單、敷衍，掀起網路熱議...

醫學系努力就能上？網搖頭曝考一輩子差在這 還有大「錢」提

當醫生是不少人心中的夢想，醫學系便成許多學生升學時的目標，但也相當難考。一名女網友在PTT上指出，曾聽說台大醫學系學生智商平均都有130，高中時期在第三類組每一科也都要拿高分...

男生也能修！陽交大通識課「台女哲學」課綱曝 終極目標是這

陽明交通大學一堂通識課「（扌）台女哲學」，日前因課程名稱特殊，在Dcard上掀起熱議。如今，校方也公布該門課程綱要...

靜宜創校66年全球校友日重溫舊夢 分享經驗展現向心力

「靜宜66全球校友日」今溫馨登場，校方規劃校園巡禮、主顧聖母堂與圖書館導覽，也展現系所專業的抗老乳液DIY等系列活動，讓...

提升學生英文能力 成大推Coursera平台課程

成功大學今天宣布，成大和國際Coursera平台合作，由校方提供1000個帳號給學士班大一至大三學生使用，民國112年起...

成大全台首推學生無上限修習國際Coursera平台英文專業課程

成大最近與國際Coursera平台合作，由學校免費提供1000個帳號給大一到大三的學生使用，其中特別保留200個帳號給弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。