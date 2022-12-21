三筒掰了！陽明交大新校徽「蛇+鐵槌」反應兩極 醫驚內行才懂

國立陽明交通大學於今年（2022）7月份公開徵選校徽，日前一件激似麻將「三筒」的初選投稿作品，遭質疑設計過於簡單、敷衍，掀起網路熱議。時隔2個月，校方今(21)日透過臉書公告校徽終於出爐，讓不少學生興奮大喊「終於！」

陽交大網站介紹，最終定案的新校徽出自「台灣交通大學校友總會」陳俊秀的投稿，其設計理念合併兩校校徽原有的重要元素，分別將蛇與鐵鎚於視覺中央纏繞，傳達兩校結合意象，延續歷史傳統共同記憶；外圈以齒輪圍繞，內圓視覺概略切分為上下兩個意象，上方為陽明的飛蛇展翅，下方則為交大穩固的鐵砧。

國立陽明交通大學校徽徵件活動已於4日完成複選，共有四件作品出線進入最後一輪決選。圖／翻攝自國立陽明交通大學網站

消息一出，許多學生在貼文下方留言讚道，「終於！」、「太讚了」、「太好了，希望去年畢業的能提供新的畢業證書，謝謝」、「覺得很不錯耶」；不過PTT鄉民則是意見分歧，「好辣，還可以」、「這是紅酒開瓶器吧」、「一根棒子上面纏著蛇」、「中間是新阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲（出自日漫《銀魂》當中一款大砲的名稱）」、「手術刀加電焊槍不是更適合」、「這是誰設計的阿？厲害、順眼」。

對此，醫師林子盟也在臉書分享，自己的校友弟弟在第一時間便傳訊告知「校徽出來了！」，並表示細看新校徽中央，源自希臘醫神阿斯克勒庇俄斯、象徵原陽明醫學大學的「蛇杖」，及代表交大的「鐵槌」、「齒輪」，還有右下E（Engineering，工程）、S（Science，科學）、A（Administration，管理）3本書，各元素都完美融入新校徽中，讓林子盟直呼「真的是巷子內的人，才會知道的細節」。