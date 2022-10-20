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陽明交大新校徽9件作品過初選 網見一圖驚問：來亂的吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
陽明交大校徽初選結果出爐，其中一件設計卻因「太過簡單」引發熱議。本報資料照片
陽明交大校徽初選結果出爐，其中一件設計卻因「太過簡單」引發熱議。本報資料照片

國立陽明交通大學於今年7月份公開徵選校徽，當時即遭質疑已經3度說要設計校徽卻遲遲沒有結果，且將校徽交給非設計專業人士負責是否有欠考慮。豈料陽明交大昨（19）日於臉書貼出初選結果後再度掀起熱議，在9件進入決選的作品中，唯獨一件作品的設計「過於簡單」，引發眾人批驚呼「也太敷衍」。

陽明交大19日在臉書粉專上宣布新校徽的徵選結果，經過校務委員的2輪投票後，自181件作品選出9件進入決選，並希望校友們能在11月15日前針對喜歡的作品留下意見，供設計人或團隊在複審前進行修改。

校方共收到181件投稿，其中有9件作品通過初選。圖擷自國立陽明交通大學臉書
校方共收到181件投稿，其中有9件作品通過初選。圖擷自國立陽明交通大學臉書

當9件作品一字排開，多數作品都保留了象徵交大的鐵鎚及代表陽明的蛇杖，不過其中一件設計只用了3個圓點呈現，引來大批網友狠酸，「這構圖也太簡單了」、「三個點什麼鬼」、「敢問三筒大哥何方神聖？」、「三個點點是測有沒有色盲嗎？」、「三個點是『所以勒』的意思嗎？」、「蠻符合我聽到要合併之後的心情啊，三個點」、「那三個點也太敷衍⋯」。

根據校方官網介紹，該作品的原點其實別有深意。創作者表示，陽明交大創校於2021年2月，國立交通大學前身南洋公學創立於1896年12月，國立陽明大學前身國立陽明醫學院創立於1975年7月，因此本設計以HTML色碼#202102、#189612、#197507三個顏色的圓點組成，希望傳達出兩點成一線、三點成一面的團結意象。

創作者表示，該作品的設計理念源於創校日和其對應的HTML色碼。圖擷自國立陽明交通大學官網
創作者表示，該作品的設計理念源於創校日和其對應的HTML色碼。圖擷自國立陽明交通大學官網

不過一些網友知曉設計理念後仍不買單，「然後在黑白印刷上變成三種灰色這樣XDD」、「以後陽明交大影印機應必備彩色印刷，否則直接淘汰」、「原來三個點色碼有意義，強制換彩色印表機」、「這他媽什麼鬼，梗埋到墳裡了吧」。

也有網友緩頰，認為此次徵選的作品水平大有進步，「不錯的有好幾個，比之前的好太多」、「左上角也太細緻，是高手」、「這次的有些好看多了」、「我覺得右上很不錯，保有兩家大學各自風格」、「右下角跟右上角好漂亮」。

陽明交通大學 陽明交大 併校

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