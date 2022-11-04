搖滾社會力：國立屏東大學USR計畫與社會實踐課程反思

【文．邱毓斌／國立屏東大學社會發展學系副教授、USR「搖滾社會力」計畫主持人】

大學社會責任實踐（USR）計畫試辦期於2017年春天開始徵案時，國立屏東大學（簡稱屏大）合校即將邁入第三年。原本以師培起家的國立屏東教育大學，以及技職體系的國立屏東商業技術學院，如何藉由合併的契機，展現出一所新綜合大學的視野與願景，成為那些年屏大人的挑戰。

起源：搜尋「國立屏東大學的社會責任」

於是，USR計畫的徵案成為一個契機，讓一群年輕的屏大教師有機會想清楚「到底大學要盡的社會責任是什麼？」以及「到底『國立屏東大學』要盡的社會責任是什麼？」

最早教育部的徵案說明，其實很讓人鼓舞：「USR計畫非競爭型計畫模式……採鼓勵、引導及推廣之立場，支持各大學依其累積社會實踐經驗與能量，開展不同階段之計畫，並藉由專業諮詢輔導團隊協助、深入參與及支持陪伴……。」（陳振遠，2017）執行過中央部會各種計畫的朋友，應該都最怕（或者厭倦）只看成果亮點、要求數字、講求KPI的計畫要求。難得有個計畫是鼓勵引導，並且支持各大學的多樣發展，於是大家就決定試看看。

先說說這個「大家」是誰？筆者所屬的社會發展學系設有一個「南台灣研究工作室」，基本上是一個連結南方社會研究資源網絡的平台。在2014年合校前後，我們最常做的事情，是邀請不同學校的老師們來進行午餐演講或者座談，或者開開讀書會，或者紀錄片放映討論。參與的人數不多，主要以系上老師以及研究生為主，慢慢的，也有越來越多其他系的老師前來參加。

這群來自不同系所的老師有2個共同特色：(1)都不是資深老師；(2)都關注社會變遷或在地議題，並且不同程度會將課程教學與校外場域或議題結合。換言之，除了聚會八卦聊天抱怨之外，我們很常交換對於屏東乃至於南臺灣的各種發展的想法；也交叉持股地互相加入了一些較為小型的計畫。在USR開始徵案之後，我們幾個知識理念相近的伙伴就開始構想，屏大需要盡到什麼樣的社會責任？

思辯：從CSR想USR

眾所周知，當年教育部的USR概念是仿效自「企業社會責任」（Corporation Social Responsibility, CSR）的行動倡議，於是我們決定從CSR的發展理論來發想我們的計畫。我們相信，大學社會責任的實踐與積極的企業社會責任實踐應該是一致的：不是企業機構去捐錢放煙花、造橋鋪路，而是讓企業的運作存在符合社會良善發展的方向。

自1980年代以來，歷經實踐經驗與各界批評，CSR的積極實踐逐漸被定義為：「目的在於改善企業本身之運作模式，以降低對於勞工生計、社區環境、自然生態之衝擊，進而讓企業之製程與產品，更符合社會良善價值之推進。」CSR不看企業在社會做了多少善事，不看灑錢漂白、不看拉布條大合照。聯合國工業發展組織（UNIDO）強調，企業是否達成社會責任，必須透過與社會各利害相關人之互動檢討之後，回頭檢視企業在營運過程中能否在以下議題產生進步改革：環境管理（environmental management）、生態效率（eco-efficiency）、負責任之外包（responsible sourcing）、利害相關人之參與（stakeholder engagement）、勞動標準與勞工條件（labour standards and working conditions）、勞資關係與社區關係（employee and community relations）、社會平等（social equity）、性別平等（gender balance）、人權維護（human rights）、良善治理（good governance）、反貪污措施（anti-corruption measures）等。所以，CSR之實踐結果必須讓企業之運作降低對社會之衝擊、更符合各種社會良善價值，這樣才叫做企業該盡的社會責任。我們相信USR亦如是，「大學社會責任」的實踐，最終目的在於改變大學本身的體質，讓大學的存在（包括其「製程」與「產品」）更能回應在地之社會需求，進而促進社會的良善發展。

因此，我們希望屏大的「社會責任」應該是跟在地社會（利害關係人）有更進一步、更有系統的互動；能夠讓屏大參與USR計畫的學生、教師，更能具體理解社會端的需求，透過場域的課程實踐與伙伴組織的協助，讓屏大的「產品與製程」，可以更回應社會端的需求。過去，大學的運作太過強調滿足產業端（產學合作、技術轉移等）、政治端（政黨偏好、官僚控制）的需求，卻忽略了無聲的社會場域的需要。所以，計畫決定取名為「搖滾社會力：在地關懷為導向的社會企業與公益創新培力計畫」，希望讓屏大的DNA產生變化，除了協助場域議題推進之外，更著眼於屏大參與USR計畫的學生，在畢業後能夠具備促進南方社會公益創新的知識能力，甚至成為畢業之後的職涯發展。

如何開始搖滾：教師社群、課程與場域實作

我們的目標是強化屏大在社會實踐議題的教學和研究能量，與南臺灣公民與公益團體共同協作，讓此培育機制在能校內穩定生根。因此「搖滾社會力」計畫的目標場域，即是大學本身，以及師生藉由課程所接觸到的地方場域。我們透過3個步驟來構成計畫主體：(1)校內教師社群以及跨領域的學分學程；(2)結合教師、業師、專案經理與資深學長姐的「實作平台」；(3)與社區組織商討後，鼓勵同學進行實作提案。以下簡要說明：

一、跨領域教師社群以及學分學程

教師社群即是前節所提到的歷年讀書會、演講會的伙伴，包含屏大7個學系和通識中心之19位投入社區發展與社會議題的老師。我們除了彼此討論、分享知識與資源之外，我們也成立了「社會企業與公益創新學分學程」：總共有36門課程，分為5大類，涵蓋社區組織技巧、社區調查、城鄉關係和社會議題、文化根基探索與操作多媒體技能。學生只要修滿18個學分，即可在畢業時加註第二專長。

二、社會企業實作平台

計畫辦公室引介南臺灣社會企業和公益團體的資源和業師，加上計畫老師、專案經理以及畢業的學長姐，共同組成「公益創新實作平台」。目的在於參考協助學程課程中優秀或者積極之同學，將修課過程中產出具有潛力的公益與社企提案，進一步投入實作計畫或者服務行動。

三、實作行動出隊

上述接受實作平台協助的同學，歷經更多的客製化的研討、業師教學、實際演練等磨練之後，最終可以向社區或者各政府機構的徵案提出行動企劃，將創意與熱誠於寒暑假中進行具體實踐。

簡單來說，我們透過「學分學程」接觸到更多跨系跨院的同學；修課之後，我們利用「實作平台」鼓勵比較積極、亮眼的同學，進一步磨亮課程中的學習與成果；最後，我們讓同學提案、出隊，與社區進一步合作，透過實踐行動讓同學可更進一步磨亮社會公益創新的實力。當然，這些出隊、實作不是亂槍打鳥，而是基於與社區伙伴團體的長期商討；就社區端的需求，過去五年多以來，我們的課程與實作聚焦在：生態永續生態、社區營造創新以及在地文史教育深化這三大領域的社會實踐能力。

透過以下三個例子，可以比較清楚我們的行動方案模式：

●美濃的里山生態行動

本計畫教師社群多人與美濃場域建立長期合作伙伴關係。透過「搖滾社會力」計畫，我們從觀察者、學習者逐步發展成行動者，也捲動了在地組織（美濃愛鄉、旗美社大、小鄉社造聯盟、鍾理和文教基金會、高雄市野鳥學會）、地方中小學（龍肚國小、美濃國小、東門國小、美濃國中），與台灣千里步道協會等跨區域NGO的合作，成為「生態步道」行動方案的共同推手。我們與地方團體合作了山徑踏查、手作步道工作坊、水雉棲地觀察與維護等，延伸出「地方生態教育、社區共融」的永續社區環境教育活動。

●屏東市的「循環經濟、維修工作坊」

以減廢行動、學鄉合作為核心，課程和培力工作坊雙管齊下，透過環境、經濟和社會創新等相關課程傳授學生循環經濟的概念與行動，並辦理培力工作坊，歷年共辦理20場的維修工作坊，共計356人次參加。本計畫拓展屏大師生對「循環經濟」議題的了解，並與推動社區維修行動的在地組織合作，學習修復日用物件，延長物資的使用年限，藉以推展「循環經濟」與「負責任的消費」的理念，以惜物、減廢行動達成SDGs「永續城市與社區」的發展願景。

●恆春半島文化特色小旅行

數年來與社區團體（恆春鎮龍水、里德、港口、水蛙窟社區協會）、NGO（恆春半島社區旅遊協會）、社會企業組織（里山生態有限公司、夭夭藝文廚房）以及公部門（墾丁國家公園管理處）進行共培協力，選定不同門課程帶領學生從體驗見學到遊程規劃實作，從地方需求出發，盤點地方資源、整合地方生態文化元素，將田野調查的資料進行整理、轉化，與社區共同規劃出農村創新生態特色小旅行，例如：2021年的「尋找記憶中的大光童年」；2022年的「色識水蛙窟」、「港口漁樂」等。

「社會企業與公益創新學分學程」自2019年推出迄今，超過600名同學選修學程，修畢人數將近100位。自2018年至2022年8月，總共有63隊311名同學提案投入社區實作活動和社會公益實務體驗，合計獲公私部門補助約236萬元。我們的計畫辦公室是位於全屏東市最高建築：屏大民生校區五育樓的頂樓，經常看到學生絡繹不絕地出入，或師生討論，或小組報告，或成發預演，完全印證了門口高掛的書法字：「搖滾社會力」。這些新生搖滾力量，透過每學期的成果展，讓更多校內師生知道，原來知識可以如此活用，原來屏大能夠以如此之姿，鑲嵌進南臺灣社會的紋理。

屏大的轉變：校務支持與發展方向

請容許筆者再次重複，如果CSR的目標不在於企業做了多少善事，而在於企業本身的改革，使其製程、產品與運作更能符合社會良善發展；那麼USR計畫的實踐目標，就是透過場域的課程實踐與伙伴組織的協助，讓屏大的「產品與製程」，可以更貼近社會端的需求，最終得以改變國立屏東大學的DNA。因此，我們除了協助場域議題推進之外，更著眼於屏大能否回應社會端需求做出改變，從而成為培育南方社會公益事業人力的搖籃。

首先，學校配合款都是實編。相信對許多執行計畫的高教伙伴來說，會知道這有多難能可貴。其次，各種減授、升等、彈性薪資等，都開始適用於執行USR計畫的老師。很榮幸地，筆者即因為擔任USR計畫主持人，而獲選2019年彈性薪資「大武山學者」的獎勵；同時，本校也將USR第一期聘任的「專案助理教授」，轉正為「專任助理教授」，就是目前在「搖滾社會力」計畫中擔任執行長的陳馥瑋老師，很高興屏大能夠有這樣優秀的同事留下來。第三，學校制度上開始回應USR計畫而產生變革，特別成立「大武山社會實踐暨永續發展中心」，由研發處與學術副校長室主責運作。這個中心除了定期進行管考工作之外，更聘用專任博士後研究員、研究助理來辦理各種培力活動、出版電子報，並且進行各種統計研究。大武山社會實踐中心的運作，對於本校目前4個萌芽型計畫、3個種子型計畫，都帶來很實質的幫助。

這些改變，其實都不是天上掉下來的。我們很幸運，有很願意跟我們這些計畫執行者討論的屏大領導：2014年合校後擔八年校長的古源光教授，這樣一位能記住計畫助理名字的校長，帶領著林曉雯副校長、劉英偉副校長、主任秘書陳永森教授、教務長施百俊教授等，形成了一個很積極、會回應執行計畫基層教師的領導團隊。內行的朋友就知道，這樣的校風改變，必須要由下而上、由上而下，雙管齊下才有可能完成。我們很幸運在合校之後，是由這樣的團隊來引領屏大的轉型發展。

屏大有多少改變呢？我必須說，改變是非常明顯的──即便曾經有許多的困難。猶記五年多前計畫剛開始時，有課程想要挪移於暑期集中上課，教務處同仁仍然有意見，最後是經由層層上報、大費周章才克服；五年後的這個暑假，主管會議決議：「111年度全校一二級主管共識營移師恆春舉辦，結合USR搖滾社會力計畫場域實踐經驗辦理」，人事室除了安排USR合作的社區進行參訪之外，還安排筆者進行2場專題演講，向全校主管介紹說明USR計畫精神，以及什麼是社會實踐類課程該注意的原則。

難以言喻的成果：繼續搖滾

今年8月，原主任秘書陳永森教授接任古校長成為國立屏東大學新任領航人。他就任典禮中的一句話，成為各報紙標題：「越在地，就是越國際；屏東事，就是屏大事」，有如此的新領導，我們自不待言，校內多個團隊，包含「搖滾社會力」在內，已經盡力籌備於第三期USR計畫的申請。

謝謝五年來許多提出建議與質疑的評審委員、訪視委員，包括：「你們可以創造的產值與商機有多少？」（心中OS：「我們沒有產值，只有價值，謝謝！」）、「國立屏東大學為什麼場域要跑到高雄、臺南？」（心中OS：「臺北的學校場域選在臺東就鼓掌好棒棒？」）每次訪視，我們總是要費一點時間說明背後邏輯與計畫精神，多數委員們才能理解為什麼我們看似場域分散、亮點全無、老是不太強調場域的改變是我們的成就。

謝謝美濃、屏東、枋寮、泰武、恆春、新化等場域伙伴的寬容與協助，讓600多位選修學程的同學有機會看見南臺灣；更讓超過2,000位的選課同學有機會在課堂外理解社會脈動、活用理論知識以及練習解決問題，特別是在永續生態、社造創新以及文史傳承這3個面向。五年來已經有50餘位同學在畢業後投身於公益服務部門，進入諸如社區組織、社區大學、福利型與倡議型NGO成為專職人員。即便沒有直接成為NGO工作者，亦如同一位選修學程的畢業生說的：「爸媽還是希望我去當老師……但是阿斌老師我跟你說，修過這個學程後，我覺得喔，我會成為一個不一樣的老師！」會的，只要能讓社會朝著良善的方向發展，我們會繼續搖滾下去。

◎參考文獻

陳振遠（2017年）。大學社會責任實踐計畫（USR計畫）計畫申請說明會【簡報】。