嫉妒別人頂大畢有前途 她PO當年學測成績自責「唸私立等於學店？」

對於自己的學歷，你喜歡還是討厭？一名女網友說從大學畢業後就很在意自己的學歷，「為什麼當時不再多努力一點點，繼續考指考，畢竟我其實不討厭讀書，文科的我都喜歡讀」，她舉當年考學則的成績，各科滿分15級分，她國文13英文15社會14。

私大=學店代名詞？

她在Dcard發文表示國文因為沒有考很好，所以當時志願不敢填太高。「如果當時再拚一點，我的未來是不是就會很不一樣？」最近幾年常聽到人家講學店，她很困惑這個名詞的定義，「是不是只要私立的就算學店？」

當年她滿喜歡英語，想念語言相關科系，而且每間國立大學也都有外文系，但她因為還想學其他的語言，所以就沒有跟大家一樣選外文系，結果「懵懵懂懂地就選了那間自以為還不錯的某私立大學。」

嫉妒別人頂大，她看不起自己

她也坦承大學時玩社團成績不太好，不過畢業前還是盡本份通過了最高級語言檢定，日常溝通都沒有問題。可是後來開始嫉妒別人頂大的學歷，「我真的不會看不起非頂大的人，但看不起自己，現在我好不甘心，不想當平庸的人。」

此外，因為工作需要，她現在就讀師範大學的研究所跟小學教育學程，「萬一以後應徵的學校在意我的大學學歷怎麼辦？可是我也不可能重讀一次大學了。」她不只是悔恨過去，也擔心現在的自己，比方論文題目還在摸索、尚未找指導教授、口條不好、課堂報告不擅長，數缺點都數不完，罵自己罵到心累。

網鼓勵：努力永遠不嫌晚

文章一出，有人就直言「妳的小劇場不要這麼多，會過得比較開心」、「根本沒差，不要想太多」、「其實工作之後大家看的是能力，想努力的話永遠不會太晚」、「視野那麼小，還肖想自己可以讀頂大。」

也有人勉勵她不用太羨慕頂大的，「現在他們也不少學店仔，就是雖然頂大畢業，但是跟學店出來一樣，沒什麼料」。有人則看了她的學測成績說「這分數應該也上得了政大吧？」、「照理說這分數應該學校輾壓許多人了。