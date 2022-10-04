管中閔：大學自治 挺過卡管換堅

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從二○一八年「卡管」階段，到二○二二年「換堅」事件，是台大跟當局者的兩次衝撞，台大都堅守住大學自治。台大校長管中閔接受本報專訪時表示，對他而言，卡管案是有心人士在背後操作的政治事件，但論文事件就是單純學生涉及抄襲事件，處理起來沒那麼難，他也沒有被「施壓」，「心中如果考慮政治，尺要怎麼放當然很難。」他更稱，挺過卡管案，他是一個倖存者，但不代表能倖存第二次。

很多人想打但沒打倒我

管中閔日前在台大開學典禮自我介紹說，「我是很多人想打，沒有打倒的管中閔」，這句話是否貫穿從上任前到現在近五年最大感觸？他說，「你們都知道我喜歡開玩笑，那真的是我上台以後突然間迸出來的一句話。我保證我稿子絕對沒那一句話。」

不過，「靈光一閃」的背後總有些原因？管中閔點頭默認。上任前的卡管風波，被認為是民進黨二○一八年九合一大選挫敗的關鍵因素；但在卸任前夕，又碰上林智堅論文案，台大認定林智堅抄襲帶來一連串換堅等政治效應，論文門更被視為二○二二年九合一大選變數。上任與卸任都無意中捲入政治風暴，管中閔又是如何看待？

學術需獨立政治力之外

管中閔表示，卡管案是有心人士在背後操弄，才從單純的校園事件，變成長達一年的政治事件。「許多意外加在一起，有心人士就把整個火點燃。」卸任前半年，又遇到林智堅論文案，因林智堅是民進黨力挺的桃園市長候選人，全台灣盯著看台大的審查進度和結果。外界都好奇，管中閔第一時間的反應是什麼？有沒有造成困擾？管中閔淡淡地說，台大從頭到尾就是依照規定進行，「站在學校立場，不會因為是誰而敲鑼打鼓。」

「這就是為什麼學術自主必須獨立於政治力之外。」管中閔也直言，至少這件事，沒任何人來對他施壓過。此外，當外界質疑審查委員會組不成，其實早已組成；外界質疑台大不敢動作，則早就開過好幾次會，只是台大始終未對外說明。

是不是管中閔的命運註定要跟台灣綁在一起？管中閔說，純粹是巧合，「我個人是很冤枉的。」

不代表我能倖存第二次

「我不認為我真有這麼勇，我只是僥倖，發生很多意外，然後我活下來了，只是我沒有低頭而已。」回憶當年鋪天蓋地的攻擊，「我只是一個倖存者而已，我能倖存一次，不代表能倖存第二次。我又不是鐵打的。」

管中閔個性喜歡不按牌理出牌，之前在臉書貼出上半身穿西裝、下半身穿短褲的居家辦公照，引發熱議。管中閔坦言，當校長後，一直被人提醒，做事要有態度，說話要有高度，內容要有厚度，「這很難搞啊！」也因此他時不時會露出自己的本性，這也才是大家熟悉的那個「管爺」。