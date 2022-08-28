管中閔最後一次以台大校長身分 出席開學典禮

隨著職場上的競爭日益激烈，大學門檻可以說是最基本的，不少工作甚至會有更多的要求。日前一名網友在網路上發文，透露自己是五專畢業，但年紀快要40歲，因此猶豫該不該去補大學學歷，而貼文曝光後也掀起討論。

2022-08-28 17:44