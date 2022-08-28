快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

管中閔最後一次以台大校長身分 出席開學典禮

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台大今天舉行以「#台大新生活」為主題的開學典禮。典禮結束後，許多新生與家長在背板前拍照打卡。記者侯永全／攝影
台大今天舉行以「#台大新生活」為主題的開學典禮。典禮結束後，許多新生與家長在背板前拍照打卡。記者侯永全／攝影

台灣大學今天舉行開學典禮，打破以往的制式型態，透過輕鬆幽默的互動方式，讓新生快速融入校園生活。最後一次以校長身分出席的管中閔回答新生「是否有機會在校園遇到校長」的問題時表示，自己會時常在校園裡走動，觀察學校環境有否需改進的地方，也拜託大家看到他時「能跟我打個招呼」。

台大今年恢復實體開學典禮，並以「#台大新生活」為主題，鼓勵新鮮人到場拍照打卡外，典禮也有別於傳統，以輕鬆幽默的師生問答互動方式，希望讓新生快速融入校園生活。台大校長管中閔致詞表示，學校在8月1日已重新打開行政大樓的大門，代表校園生活將回歸常態，並期許新生在未來四年能更自主的選擇人生志業方向，並專注學習，實踐自己所追求的理想。

台大今天舉行以「#台大新生活」為主題的開學典禮，打破以往傳統模式，透過輕鬆幽默的互動方式，讓新生快速融入校園生活。典禮尾聲，最後一次以校長身分出席的管中閔（二排右三）與師生擺出各種姿勢合影。記者侯永全／攝影
台大今天舉行以「#台大新生活」為主題的開學典禮，打破以往傳統模式，透過輕鬆幽默的互動方式，讓新生快速融入校園生活。典禮尾聲，最後一次以校長身分出席的管中閔（二排右三）與師生擺出各種姿勢合影。記者侯永全／攝影
台大校長管中閔（站立者）今天最後一次以校長身分出席開學典禮，並致詞期許新生在未來四年能更自主的選擇人生志業方向，並專注學習，實踐自己所追求的理想。記者侯永全／攝影
台大校長管中閔（站立者）今天最後一次以校長身分出席開學典禮，並致詞期許新生在未來四年能更自主的選擇人生志業方向，並專注學習，實踐自己所追求的理想。記者侯永全／攝影

台大 管中閔 新鮮人

延伸閱讀

任期最後一次開學 台大校長管中閔自介「一句話」笑翻師生

照片曝光／「翁達瑞」戰台大 自曝真實身分真的是他？

林智堅退選 管中閔被問「民進黨抹黑台大」他做一動作回應

台大撤林智堅學位 校友醫師沈政男嚴正告誡政客一件事

相關新聞

暨大、東海跨校研究果蠅登國際期刊 有望應用病媒防治

暨南國際大學與東海大學跨校研究果蠅，發現雄蠅間具有明顯的同性求偶行為，並證明果蠅具有明顯的夜間睡眠障礙和過度活動的行為反...

北科大「億光盃」桌球賽 校長及葉寅夫熱情開球揭序幕

從「2020東京奧運」桌球競賽締造亮麗佳績後，掀起全民對桌球運動的熱潮，桌球有助於手腳協調、增進平衡感、延緩視力老化及有...

五專畢業年近40該補大學學歷嗎？網推這方法：少浪費2年時間

隨著職場上的競爭日益激烈，大學門檻可以說是最基本的，不少工作甚至會有更多的要求。日前一名網友在網路上發文，透露自己是五專畢業，但年紀快要40歲，因此猶豫該不該去補大學學歷，而貼文曝光後也掀起討論。

處境相似...南韓文組出路卻超猛 網揭台灣兩困境：短視近利

文理組之爭一直為升學路上備受討論的主題，根據科系選擇的不同，都可能影響未來的薪資多寡。近日PTT一篇「韓國的文組怎麼那麼猛？」的文章，討論到過去同樣並列為「亞洲四小龍」的南韓...

知名3D動畫競賽 長榮大學成果佳1金1銀4佳作

長榮大學下午表示，數位媒體設計學系11位學生前天參加國際知名「2022 Autodesk創意設計競賽」決賽，3D動畫勇奪...

管中閔最後一次以台大校長身分 出席開學典禮

台灣大學今天舉行開學典禮，打破以往的制式型態，透過輕鬆幽默的互動方式，讓新生快速融入校園生活。最後一次以校長身分出席的管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。