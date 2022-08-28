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管中閔最後一次以台大校長身分 出席開學典禮
台灣大學今天舉行開學典禮，打破以往的制式型態，透過輕鬆幽默的互動方式，讓新生快速融入校園生活。最後一次以校長身分出席的管中閔回答新生「是否有機會在校園遇到校長」的問題時表示，自己會時常在校園裡走動，觀察學校環境有否需改進的地方，也拜託大家看到他時「能跟我打個招呼」。
台大今年恢復實體開學典禮，並以「#台大新生活」為主題，鼓勵新鮮人到場拍照打卡外，典禮也有別於傳統，以輕鬆幽默的師生問答互動方式，希望讓新生快速融入校園生活。台大校長管中閔致詞表示，學校在8月1日已重新打開行政大樓的大門，代表校園生活將回歸常態，並期許新生在未來四年能更自主的選擇人生志業方向，並專注學習，實踐自己所追求的理想。
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