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少子化私校盼殺出重圍 佛光大學推產媒系獨招

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
佛光大學推行「學程2.0」創新學制，畢業可獲得兩項專長。圖／佛光大學提供
佛光大學推行「學程2.0」創新學制，畢業可獲得兩項專長。圖／佛光大學提供

111學年大學分科測驗分發入學今（8/12）放榜，受到少子化影響，今年招生名額多但學生數少，對私立學校衝擊甚巨。部分科系今年改走獨招制度，佛光大學表示，產品與媒體設計學系單獨招生機會至8月15日。此外，佛光大學總招生名額仍維持九成。

由於學生選校先公後私，今年分發入學私立學校招生受挫，但佛光大學校長何卓飛表示，雖然私立大學分發入學整體不樂觀，但選擇佛光大學的學子，仍維持招生名額的九成。佛光大學產品與媒體設計學系今年採獨招策略，在8月15日下午4點前學生還有機會入學，目前僅剩最後名額。

何卓飛也表示，佛光大學推行「學程2.0」創新學制，畢業可獲得兩項專長，佛大已經連續五年名列在人力銀行調查中，企業最看好的年輕潛力大學之一，而學士班及碩士班畢業3年後平均就業率及平均薪資，也高於全國大學平均值。

再者，何卓飛談到，佛光大學雖然是私立學校但採公立收費，為幫助清寒學子安心就學，亦提供近千萬元獎助學金等助學措施，有別於其他大學以菁英學術獎學金延攬學生，佛光大學更重視每一位學生的就學機會。佛光大學也和全世界逾一百所高等教育學府合作，提供學生豐富的出國交流契機。

佛光大學於今年8月20日及8月21日將在佛光大學及高雄國際會議廳舉辦兩場新生說明會，歡迎準大學生踴躍參與。

佛光大學校長何卓飛表示，優質私校選擇佛大，學生可把握8/15產媒系獨招最後機會。圖／佛光大學提供
佛光大學校長何卓飛表示，優質私校選擇佛大，學生可把握8/15產媒系獨招最後機會。圖／佛光大學提供

佛光大學

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