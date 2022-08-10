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國研院儀器科技中心成立成大辦公室 助研發化為商品

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大與國研院台灣儀器科技研究中心合作，在成大設立辦公室。記者修瑞瑩／攝影
成大與國研院台灣儀器科技研究中心合作，在成大設立辦公室。記者修瑞瑩／攝影

為了讓大學研發成果能夠化為實際的商品，成大與國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心，今天共同簽署合作備忘錄，並在成大成立南部辦公室。

這也是成大與國研院2020年合作，在成大設立「國研院台灣半導體研究中心台南基地」後，雙方再次合作。

簽約暨揭牌儀式上午於成大產創總中心舉行，由成大副校長蘇芳慶及國研院副院長林博文擔任見證人，成大產創總中心主任莊偉哲與國研院儀科中心主任楊燿州共同簽署合作備忘錄。

莊偉哲表示，由於台灣儀器科研中心在新竹，過去與北部學校合作比較多，但近年與成大的合作增加，已經協助不少的研發成果轉化為商品。

楊燿州表示，儀科中心著重在真空、光學、生醫及半導體等項目的研究，並同時整合產官學研，例如在生醫的部分，從原型的開發、動物實驗，到商品的完成，協助解決資金、法規及媒體等各項問題，甚至連設廠的土地，行銷的通路，都會協助媒合，完成一條龍的服務。

莊偉哲表示，成大在生醫的發展，不僅結合南部其他11所學校，更結合10家醫院，共同合作，量能相當充足。

像是成大工設系教授林彥呈團隊開發，協助長輩在家復健的「智慧健促服務系統」，即是透過國研院儀科中心協助原型品試製、法規輔導、GMP廠試量產，從國科會萌芽計畫申請490萬元補助，之後再獲經濟部價創計畫2663萬元補助，並衍生成立智遊科技服務股份公司，預計年底商品就能上市。

楊燿州表示，儀科中心在成大設立辦公室，集結安永聯合會計師事務所對財務規劃的協助，及翔宇生技顧問公司在醫材檢測技術及產品法規的專長，讓成大的跨領域技術成果能落地發展為新創產業，同時也可串聯廠商，創造更大的經濟價值。

成大與國研院台灣儀器科技研究中心合作，在成大設立辦公室，成大副校長蘇芳慶揭牌。記者修瑞瑩／攝影
成大與國研院台灣儀器科技研究中心合作，在成大設立辦公室，成大副校長蘇芳慶揭牌。記者修瑞瑩／攝影
成大與國研院台灣儀器科技研究中心合作，在成大設立辦公室。記者修瑞瑩／攝影
成大與國研院台灣儀器科技研究中心合作，在成大設立辦公室。記者修瑞瑩／攝影

成大 半導體

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