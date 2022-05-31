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「浪愛齊步走」瞄準寵物經濟與社會責任 3校出線摘金

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中興大學與台中市政府合辦「浪愛齊步走」創新創業競賽。圖／工策會提供
中興大學與台中市政府合辦「浪愛齊步走」創新創業競賽。圖／工策會提供

中興大學與台中市政府合辦「浪愛齊步走」創新創業競賽，以「寵物經濟與福祉」為主題，針對毛小孩提出創新的產品、服務流程與創業構想，針對創新性、可行性 、社會責任、簡報表現等方面評分。14所大學設計與管理相關領域學生組27隊昨決賽，中興大學、靜宜大學及建國科大奪下分組冠軍。

創新產品組金獎：靜宜大學毛利小五郎隊。運用隧道結合吸毛功能，放在住家中或狗窩出入口，將狗身上脫落的毛吸入收集到集塵盒避免散落，還將狗毛再製作成狗毛氈。從購買產品到使用產品後的衍生活動，創意度及可行性頗高。產品目標客群明確，再製狗毛氈，充分實踐社會責任。

創新服務流程組金獎：建國科大浪留憐隊。結合流浪狗與牧場，發展出可體驗DIY狗狗玩具的寵物與親子同樂場所。團隊針對環境及流浪動物被棄養等問題提出了創新的解決方式，具有同樂性同時也能夠帶動周邊經濟，增加領養率。

創業組金獎：中興大學派特樂基隊。透過基因檢測技術，分析毛小孩可能罹患的潛在遺傳疾病，並透過檢測報告，引導飼主調整飼養模式。與中興大學的基因檢測技術合作，能有效控制初期成本，在財務運用上面可行性高，其基因檢測技術比起其他競爭者更加快速便利。

2022年「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」昨同步在中興大學舉行，台中工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，從去年8校擴大為12校，造訪台中各處創業據點，協助創業青年學子掌握政府資源，發展創造新興產業的可能性。

中興大學校長薛富盛表示，平台持續擴大辦理，除原本中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學8校外，更吸引國立虎尾科技大學、龍華科技大學、弘光科技大學、亞洲大學4校慕名加入，並辦理了3次校際分享活動，老師們也無私分享各校創業資源及成果。

中興大學 創業 靜宜大學

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