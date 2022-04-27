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打趴電機、資工 網見台灣「最強科系」：畢業後等著賺爆

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，日前發現國立陽明交大醫學系有個「醫師工程師組」，兼跨電資和醫學課程，「強到不行」，引起網友熱議。 圖／ingimage
有網友表示，日前發現國立陽明交大醫學系有個「醫師工程師組」，兼跨電資和醫學課程，「強到不行」，引起網友熱議。 圖／ingimage

不少學生會以未來職涯來選擇科系，近年來因為薪資優渥，醫學系、電機系成為了許多人的第一志願。有網友表示，日前發現國立陽明交大醫學系有個「醫師工程師組」，兼跨電資和醫學課程，「強到不行」，引起網友熱議。

網友在PTT以「台灣史上最強的大學科系出現了」發文，他透露最近發現國立陽明交通大學醫學系有一個「醫師工程師組」，內容跨電資和醫學課程，畢業證書上寫醫學系，還附註電資專長，可以補學分多一個電資的雙主修，也可以跟其他人去考醫師執照「根本強到不行」，畢業後就是任選，等著到醫院或是科技廠賺爆。

貼文曝光後也引起網友熱議，「現在的人類越來越猛了，什麼都要會」、「高級醫工」、「跨領域的人才難尋也難培養…」、「台大電機系研究所的醫工組早存在超過15年了，之前都醫生去唸的」、「會醫學又會code又會ic design 根本神」。

但也有人認為，「感覺只會樣樣通但樣樣不精耶...」、「醫工組不能考醫師執照，差遠了好嗎」、「醒醒吧，我看是兩邊都不會」、「結果醫院不要，ic看你專長也不收」、「這是要讀幾年」、「醫師兼律師組合比較好，自己辯護」、「不會，冠生工程師，正統醫生都不屑，照樣矮一截」。

科系 陽明交通大學 醫學系

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