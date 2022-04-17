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教授花千元點名菜「蝦子烏參」 打開一看網驚：被人吃過了？

聯合新聞網 / 綜合報導
東吳大學講座教授朱雲鵬買了「蝦子烏參」，打開餐盒讓網友驚呼「蝦子呢？」圖擷自朱雲鵬臉書
東吳大學講座教授朱雲鵬買了「蝦子烏參」，打開餐盒讓網友驚呼「蝦子呢？」圖擷自朱雲鵬臉書

東吳大學講座教授朱雲鵬昨（16）日在臉書分享，他從一家著名的浙江餐廳外帶「蝦子烏參」，要價1100多元台幣，打開來只見4條海參在碗裡，不見蝦子的蹤影，讓不少網友看了直呼「蝦子呢？」、「被人吃剩的？」、「你確定是著名餐廳嗎？」，也有人解惑「蝦子是指蝦卵，不是指一般的蝦肉，沒看到蝦肉是正常的」。

朱雲鵬在臉書分享從餐廳買來的「蝦子烏參」，一道菜價格竟超過1100元，但打開餐盒，只見4條小海參在碗裡，淋上些許醬汁，讓網友驚呼「蝦子呢？」、「好像是裝錯了吧？」、「你確定是著名餐廳嗎？」、「欺騙消費者不可取，一定要向消基會申訴不可！」、「沒看到蝦子阿」。

有熱心網友解答，「蝦子烏參」的蝦是指「蝦卵」。據了解，這道料理的材料包含烏參、蝦卵、胡蘿蔔，料理費工且複雜，價格高昂且要以高湯煨煮，口感軟爛又有些酥脆，十分特別。

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