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產學合作爭取9個就業機會 大葉縮短就業最後一哩路

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學機械系主任陳昭雄（左）為學生講解機電配線。圖／大葉提供
大葉大學機械系主任陳昭雄（左）為學生講解機電配線。圖／大葉提供

各大學院校近年爭取產學合作計畫，最好學生畢業即留在實習單位上班，縮短就業最後一哩路，大葉大學機械與自動化工程學系攜手光學元件公司，不僅學生可藉由分組製作專題的機會進入企業實習，還有9個就業機會等著他們。

機械系主任陳昭雄今天表示，大葉大學機械系今年獲經濟部工業局計畫「智慧機械產學推動計畫-產業人才扎根分項計畫」補助，跟今國光學、龍翩真空合辦「光學元件智慧製造人才培育產學合作計畫」，共同培育光學元件智慧製造人才，一方面安排48小時課程訓練，其中18小時到企業上課，另一方面將挑選12名學生，分三組製作專題。

他說，專題題目與企業的生產技術有關，學生製作專題的過程可進入企業實習，了解光學產業的現況和生產製程，無縫接軌產業，三組學生完成專題後，將參加校內專題發表競賽，今國光學、龍翩真空會共同頒發15萬元獎學金給優勝組，另提供9個全職就業機會給學生。

大葉工學院院長李清華指出，工業4.0時代來臨，傳統產業從自動化邁向智慧化，大葉大學積極鏈結產業，幫助學生與產業無縫接軌，工學院結合機械系、資工系、電機系的師資群開設智慧製造跨域專業學程，透過資料擷取、雲端服務、精密設計與製造、智慧系統等課程，希望強化學生就業競爭力。

最近兩年內，多所大學院校因產學合作鬧出學生打黑工事件，對象又以外籍生為主，遭教育部出重手整頓，讓大學院校格外留意相關規定和作法，循規蹈矩的大學院校紛紛自清，公開產學合作成效以建立聲譽。

大葉大學 實習

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