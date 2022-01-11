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優於軍公教 龍華科大教職員全面調薪5％、學生學費凍漲

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
龍華科技大學教職員今年起全面調薪5％。圖／龍華科技大學提供
龍華科技大學教職員今年起全面調薪5％。圖／龍華科技大學提供

軍公教今年起全面調薪4％。私立龍華科技大學今天宣布，今年1月起全面調升教職員工薪資，調幅達5％，高於公教人員調薪幅度；調薪範圍包括教師本俸、學術研究費及主管加給，期盼激勵全體同仁持續創造良好績效。校方也宣布凍漲學生學雜費，不增加學生就學負擔。

龍華科大董事長孫道亨表示，校內110學年較3年前增加775人，成長率高達6.9％，是全國私立科大第一名，學校辦學績效表現非常亮眼，都是全體教職員工共同努力的成果。學校響應政府調薪政策，感謝全校教職員工的用心與付出，以激勵教師精益求精，認真教學研究與執行產學合作，並提供教職員同仁更好福祉與工作環境。

龍華科大校長葛自祥說，學校110學年新生註冊率達95.43％，較去年提升2.34%，締造新高；學校校務基金規模居全國科大前三名，財務狀況穩健，成為少子化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。

葛自祥提到，龍華科大秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作。學校連續4年獲教育部高教深耕計畫補助，每年都獲得超過1億元經費，累積補助金額更逾5億元，是台中以北地區私立科大第一，顯見政府主管機關對學校的高度肯定。

中原大學日前也宣布比照軍公教新制，今年元旦起教職員調薪4％，本俸、加給都調升。受惠者除編制內教師、職員及工友，也包括約聘行政人員，總數近千人。

龍華科大 軍公教 高教深耕計畫

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