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土木系被酸「糞系」 畢業學長反擊曝優點多：年薪百萬不難

聯合新聞網 / 綜合報導
土木系常被酸是理工科「糞系」，釣出曾就讀土木系的學長發文回擊。圖／聯合報系資料照
土木系常被酸是理工科「糞系」，釣出曾就讀土木系的學長發文回擊。圖／聯合報系資料照

日前有網友在PTT討論當初高中班上的前兩名學霸，分別考上前段國立大學的土木系和生科系，卻大嘆當初挑到了「糞系」，直呼「年薪超低，快30歲也買不起房子，薪水比私立大學電機系還少」，引發不少討論，也釣出曾就讀土木系的學長發文要學弟妹們好好選系。

這名土木系學長在《PTT SENIORHIGH板》表示他大學就讀中興土木系，隨後考上台大土木碩士，國考水利高考三級、水利技師都及格，公務員、技師都當過。他認為土木系是「中庸之輩的不錯選擇」，適合想當公務員的人，高考全類科錄取率平均只有10%左右，土木相關的錄取率有35%，且剛考上「月薪就是5萬、年薪就是70萬」。

他提到如果不想當一般公務員的話，也可以考國營，想去業界打拚的話，可以考土木技師、水利、結構、大地技師等等，「年薪百萬真的不難，運氣再差有認真個兩三年都可以上」。除此之外，連要進台積電都可以「當然就是做設備製程這種輪班的啦，不過薪水也是很『可觀』」，身邊也有不少同學在裡面工作。

原PO認為土木系的出路很多，薪水也不差，至於常被說的「一日土木終生土城」(指工程容易有弊端，土木類公務員常因此入獄)，「只要你自己潔身自愛，我想要進土城也是不太容易啦」。

他推薦土木系給自認是「中間或中上」程度的人，也提醒若不想考國考、公務員或技師「那土木可能不適合你」，或是成績優異的學生，讀土木則太浪費了，原PO最後表示土木系還有一個最大缺點就是「都是男的」。

文章貼出後也掀起網友熱議「土木最大優點就是考一般公務員相對最容易」、「土木就是不看學歷，有業務嘴交際手腕在這行較吃香」、「中肯，非電資至上的文會給高中生多一點選擇」、「我土木的同學都賺好多…」。也有網友認為「還是推電機，路廣多了」、「不推土木，真的辦過工程就知道很多無奈的時候」、「看完覺得好險當初沒唸土木」。

公務員 薪水 高考 台積電

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