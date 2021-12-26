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讀理工「這2科系」買不起房子？ 學霸30歲後悔：選錯了！

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名網友表示，在高中同學會上，兩名以前的學霸後悔自己「選錯理工科系」。 圖／本報資料照片
日前一名網友表示，在高中同學會上，兩名以前的學霸後悔自己「選錯理工科系」。 圖／本報資料照片

高中生在選組別時，會面臨要選「文組」還是「理組」，除了授課內容有落差以外，未來大學科系與就業方向都不同。日前一名網友表示，他高中時期班上前兩名考上「理組2科系」，卻在30歲的同學會後悔，稱自己「快30歲也買不起房子」。

一名網友在PTT發文表示，日前在參加高中同學會時，「當初在班上的前兩名學霸，分別考上前段國立大學的土木系跟生科系」，但他們卻後悔自己挑選的科系，直呼「年薪超低，快30歲也買不起房子，薪水比私立大學電機系還少，因此原PO好奇問，「到底念土木比較慘，還是念生科比較難找工作？」

對此，有網友直言「選了好聽的學校，但科系爛」、「選校不選系，怪誰？」、「這些科系就是低薪沒辦法」、「私立電資都屌打這2系」，有人指出「生科比較慘，土木還可以轉轉看建築室內設計」、「土木比較慘，薪水低身上弄得很髒，現在缺工，地位還比做工的低」、「土木是薪資普通但有點累，生科是普遍薪資差又很累」。

但也有網友認為沒那麼慘，「土木有執照可以考牌」、「土木能考到牌，拿去租多一筆被動收入，應該還是贏生科」、「兩個相比的話，土木的延伸性比較好。工程類不會差到哪，項目又齊全。轉室內工程或是公共工程或顧問公司都行」、「讀生科學的知識好好實踐可以促進健康」，有網友指出，這2科系都可以進台積電「生科跟土木碩士台積也收，是不是不想輪班？」

科系 薪水 薪資

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