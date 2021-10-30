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台灣首位女社會學家陳小紅病逝 師生難過不捨

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣第一位女性社會學家、政大名譽教授陳小紅26日病逝。圖／取自政大官網
台灣第一位女性社會學家、政大名譽教授陳小紅26日病逝。圖／取自政大官網

台灣第一位女性社會學家、政治大學名譽教授陳小紅10月26日病逝。政大發文緬懷「台灣社會學界痛失一位令人敬佩的前輩」，不少學者、學生也在臉書悼念，盛讚陳小紅教學認真、學問紮實，就連跨年夜都還在研究室潛心研究。

陳小紅是政大社會科學學院的首任選舉產生的院長，也是政大社會科學學院行管碩士學程的推手，去年初才出席了行政管理碩士學程創立20周年紀念大會，卻於今年10月26日因病安息主懷。

陳小紅老師1977年到政大任教，應為台灣第一位女性社會學家，她曾擔任社會系系主任，將過去的民族社會系成功轉型為社會系，並成立社會系碩士班。

陳小紅擔任社會科學院長任內，不僅設立「行政管理碩士學程」，推動國際化不遺餘力，創立「台灣研究英語學程」與「中國研究英語學程」，在此基礎上，形成今日社科院的「亞太研究英語碩士學位學程」及「亞太研究英語博士學位學程」，廣招外籍學生。

陳小紅孜孜不倦任教35年，在學校退休後，轉赴政府部門服務，繼續為國家奉獻所長，在監察委員任期屆滿後正式退休，但仍不忘教育初衷，繼續在政大執教。

對於陳小紅逝世的消息，政大表示，台灣社會學界痛失一位令人敬佩的前輩先鋒，非常讓人不捨與扼腕。

不少社會學者及學生也紛紛在臉書貼文哀悼。時代力量中壢辦公室主任林佳瑋就讀政大社會系期間，也曾被陳小紅任教過。她說，教授不僅上課很認真，也很照顧學生，學問研究也做得很紮實。

林佳瑋也回憶，當時跨年一行人跑去學校頂樓玩，發現陳小紅教授還在研究室做研究，很榮幸曾當過她的學生。

另名中正大學社會福利所學生蔡承宏也曾被陳小紅的著作啟發。他說，雖然沒有真正認識陳小紅老師，但在閱讀福利政策研究的文獻時，她的學術寫作對自己的研究基礎有一定影響力，而她的學問和研究扎實程度，相當令人印象深刻。

政大 跨年 時代力量

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