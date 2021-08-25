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柯文哲：正在寫大學防疫SOP 擬找各校總務長討論

中央社 / 台北25日電

台北市長柯文哲今天表示，大學9月中也要開學，但權責歸教育部、疫調為北市府處理，怕變成「兩不管地帶」，已在寫防疫SOP給各大學，必要的話會請各校總務長討論。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體提問大學防疫問題，因為大學教室不固定、之前又爆發過宿舍群聚事件。

市長柯文哲表示，大學歸教育部管，不過疫調等是由市府處理，怕變成兩不管地帶，現在正在寫SOP，將寄給各大學，必要的話會請各校總務長來開會，討論防疫注意與配合事項。

媒體提問安親班管制是否放寬限制，柯文哲指出，按現在中央指引，安親班大概只能收8成學生，「要說抱歉，目前規範就是這樣」，會持續觀察疫情能否阻絕於境外，再進一步鬆綁。

媒體提問因為防疫，管樂等需要脫口罩吹奏的樂器無法練習，是否停辦相關比賽。副市長蔡炳坤回應，藝術競賽對學生而言很重要，在音樂、舞蹈、鄉土歌謠等各類型中，只有音樂吹奏類會受到影響。

蔡炳坤表示，都跟教育部保持密切聯繫，因為全國賽還沒有要停辦，還是會以舉辦為方向，盡快跟中央討論，也會關切若口罩無法拿下，比賽是否要往後延等問題，維護學生參賽權益。

新冠肺炎 COVID-19

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