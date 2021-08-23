大學生深入菁桐社區 要讓偏鄉社區被看見

新北市平溪區菁桐社區發展協會在暑假迎來了2位大學工讀生，要藉由年輕學生的創意和想法，規劃推動一系列旅遊方案，學生在工作過程中能學習到不同於學校的知識，社區也要藉由系列活動，還有社群媒體編輯和影片拍攝等，讓偏鄉社區的能見度被推廣出去。

菁桐地區老人比例較高，菁桐社區發展協會就邀請了2位學生，在暑假期間前來偏鄉參與社區發展規劃，要藉由年輕學生的創意和想法，規劃推動一系列社區小旅行和菁桐女路等活動，並結合在地的礦業文化和薯榔染等傳統技藝，讓菁桐社區能被大眾看見。

暑期工讀生們以外地人的角度開始深入了解菁桐社區，也藉由社區發展協會提供的工作機會和學習管道，讓工讀生們可以了解偏鄉社區的現況，利用工讀機會，工讀生們也訪談了在地耆老、拍攝影片、規劃旅遊方案和設計了線上桌遊。

暑期工讀生詹琇宇表示，從一開始的懵懵懂懂，對社區和歷史文化都不了解，經由參與社區簡報和社區培力計畫等等，接觸到許多知識，開拓了視野，在實際編寫旅遊計畫的過程中，收穫到蠻多企畫撰寫的能力，還有社群媒體編輯和影片拍攝等，都有蠻大的提升。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，這一次有這些年輕人投入新的創意、新的想法，可以幫助社區在產業的部分做一個提升，暑期工讀生也想出了許多旅遊方案，也提出許多建議，都對社區是很好的幫助，雖然工讀生們只參與了1個半月，但這1個半月，可是說是社區很大的進步。

工讀生們在這次參與社區計畫中，不但開拓視野，也實際收穫到許多企劃撰寫、社群媒體編輯和影片拍攝等，獲得許多學校學不到的經驗，這些成果也將參與成果展，讓社區的能見度被推廣出去。

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