長榮大學通過AACSB國際認證 躋身全球前6%卓越商管學院

長榮大學管理學院今天慶祝通過「AACSB國際商管學院促進協會」認證，「躋身全球前6%卓越商管學院之列」。長榮是台灣第27所通過認證學校，校方表示，這代表管理學院在策略發展、財務治理、師資結構、教學與學生學習成效、研究產出、國際化與社會影響力等各方面受到國際肯定，「具備世界級商管學院的水準，有能力培育國際商管人才」。通過認證可免中華民國教育部大學系所評鑑。

校方指出，AACSB是1916年美國哈佛、耶魯等16所知名大學創建、宗旨推動管理教育品質認證。認證院校學分可通行全球，是世界三大商學院認證機構之一。海峽兩岸第一所獲得認證的學校，是在2005年由新北市輔仁大學獲得。

AACSB成立超過百年，是全球具影響力商管學院評鑑機構之一，也是最大商管教育聯盟，推廣高品質商管教育遍及全球。至今年全球共901校通過認證。長榮管理學院2016年加入會員、成立辦公室推動認證。

在2021年3月底進行AACSB認證訪視之後，於4月29日正式通過認證。從開始推動至完成認證，僅花不到5年的時間，也是國內同期加入會員的學校中最快通過AACSB認證。

管理學院院長林傑毓表示，學校全力支持及學院師生努力和認證辦公室高度執行力，讓認證工作進行非常有效率。管理學院也將藉AACSB認證，積極推動雙聯學制、學術交流與交換生等國際合作，拓展學生國際視野。而管理學院所奉行的箴言：「Strive to Thrive」，代表除了努力(Strive)達到AACSB高水準評鑑標準，並持續進步(Thrive)以符合AACSB在創新、參與、影響力三個面向嚴謹標準，不斷提升教學品質，提供優質學習環境。 長榮大學慶祝通過AACSB國際認證。記者周宗禎／攝影

商品推薦