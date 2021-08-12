金大推廣公民電廠及綠能知識 Q版風獅爺主持LINE群

國立金門大學今天表示，該校的電子工程學系、資訊工程學系與智能機器人研究中心成功開發「公民蓋電廠」LINE知識社群。這是全世界第一個使用LineBot聊天機器人、整合Microsoft QnA maker與人工智慧，並融入金門精神象徵的Q版風獅爺，主要是為推廣公民電廠及綠能知識，共同推展金門智慧低碳島而開發。

金大電子系暨智能機器人研究中心主任李金譚指出，公民電廠簡單來說就是由人民自己來發展的再生能源事業。不論是提供屋頂、合建電廠或共同集資，都由社區／社群自主來營運，獲益分配也是透過民主、在地的參與。該校為推廣「公民蓋電廠」LINE知識社群，目前已在校內和大洋、古寧頭等周邊社區舉行推廣活動，近期將不定時舉辦街頭快閃及定點推廣。

李金譚也表示，希望此「公民蓋電廠」LINE知識社群聊天機器人，能增強地方與再生能源的鏈結，並在響應政府再生能源政策時亦可創造在地就業機會，發展綠色經濟等多元價值。

對於這項新服務，許多民眾都表示，透過這個官方帳號詢問各問題，除可與活潑可愛的金門風獅爺聊天，並增加許多公民電廠資訊，操作起來更覺得趣味，感覺親民多了。

金大校長陳建民校長表示，該校整合電子工程學系與資訊工程學系的內外部資源，成立「智能機器人研究中心」，並建立機器人教學展示館，以智能機器人作為核心技術的火車頭，規劃特色課程，藉以全面提昇教師教學、研究、產學能量，與幫助學生增進學習能力、專業技術及就業率。

金大表示，歡迎民眾先掃描QR Code或搜尋LINE ID:@derpower加「公民蓋電廠」LINE官方帳號為好友，可獲得推廣活動場次資訊及更多綠能知識。 金大整合電子工程學系與資訊工程學系的內外部資源，成立「智能機器人研究中心」，頗受各界好評。圖／金大提供

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