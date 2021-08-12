快訊

48.8°C的義大利？地中海大火與「歐洲史上第一高溫」

金大推廣公民電廠及綠能知識 Q版風獅爺主持LINE群

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學電子工程學系、資訊工程學系與智能機器人研究中心成功開發「公民蓋電廠」LINE知識社群，不少民眾都說詢問變有趣。圖／金大提供
國立金門大學電子工程學系、資訊工程學系與智能機器人研究中心成功開發「公民蓋電廠」LINE知識社群，不少民眾都說詢問變有趣。圖／金大提供

國立金門大學今天表示，該校的電子工程學系、資訊工程學系與智能機器人研究中心成功開發「公民蓋電廠」LINE知識社群。這是全世界第一個使用LineBot聊天機器人、整合Microsoft QnA maker與人工智慧，並融入金門精神象徵的Q版風獅爺，主要是為推廣公民電廠及綠能知識，共同推展金門智慧低碳島而開發。

金大電子系暨智能機器人研究中心主任李金譚指出，公民電廠簡單來說就是由人民自己來發展的再生能源事業。不論是提供屋頂、合建電廠或共同集資，都由社區／社群自主來營運，獲益分配也是透過民主、在地的參與。該校為推廣「公民蓋電廠」LINE知識社群，目前已在校內和大洋、古寧頭等周邊社區舉行推廣活動，近期將不定時舉辦街頭快閃及定點推廣。

李金譚也表示，希望此「公民蓋電廠」LINE知識社群聊天機器人，能增強地方與再生能源的鏈結，並在響應政府再生能源政策時亦可創造在地就業機會，發展綠色經濟等多元價值。

對於這項新服務，許多民眾都表示，透過這個官方帳號詢問各問題，除可與活潑可愛的金門風獅爺聊天，並增加許多公民電廠資訊，操作起來更覺得趣味，感覺親民多了。

金大校長陳建民校長表示，該校整合電子工程學系與資訊工程學系的內外部資源，成立「智能機器人研究中心」，並建立機器人教學展示館，以智能機器人作為核心技術的火車頭，規劃特色課程，藉以全面提昇教師教學、研究、產學能量，與幫助學生增進學習能力、專業技術及就業率。

金大表示，歡迎民眾先掃描QR Code或搜尋LINE ID:@derpower加「公民蓋電廠」LINE官方帳號為好友，可獲得推廣活動場次資訊及更多綠能知識。

金大整合電子工程學系與資訊工程學系的內外部資源，成立「智能機器人研究中心」，頗受各界好評。圖／金大提供
金大整合電子工程學系與資訊工程學系的內外部資源，成立「智能機器人研究中心」，頗受各界好評。圖／金大提供

LINE 金門 再生能源

延伸閱讀

金門海巡又添新利器！新造100噸級巡防艇航抵料羅港

平安大將軍駕到 風獅爺與金湖分局守護治安

不給LINE就不付錢 女外送員被騷擾靠「1妙招」脫身 網爆笑

金門波麗士風獅爺守護神也「美容」 Q版模樣再現

相關新聞

文大董座懸缺2年 法院裁定梅雨專家陳泰然任臨時董事長

文化大學董事長張鏡湖前年逝世後，文化大學未選出新任董事長至今。士林地方法院今天裁定前台大學術副校長、大氣系退休教授陳泰然...

文藻助攻選手外語！郭婞淳洗澡練英語 楊勇緯日文驚豔

台灣選手在這次東京奧運拿下2金、4銀、6銅，賽後奪牌選手面對媒體用英語或日語侃侃而談，也讓世界看見台灣。文藻外語大學10...

研究職場的惡魔主管 中山大學人資所論文獲獎

記得電影《穿著Prada的惡魔》中那位高貴卻尖酸苛鑽的主管「米蘭達」，如何在高壓統治與不合理要求下，讓部屬又愛又恨地為她...

東華大學爭取成立山域嚮導訓練機構 培育專業人才

隨著疫情警戒降級，部分山區開放登山，其中多數人會選擇山域嚮導協助，為輔導山域嚮導合法性，教育部體育署與中華民國山岳協會合...

大專生休退率飆15.3％創新高 頂大出新招留住學生

教育部統計，最近一年（108學年）大專校院休退學人數達18萬6446人，占全體學生的15.3％，創歷年新高，平均每20人...

台大推探索學習計畫 免休學還可認列學分

過去大學生讀到一半想創業、到業界探索人生，往往得休學，台灣大學今年推動「探索學習計畫」，開放最多2年到國內外任何場域學習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。