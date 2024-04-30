115學年3大升學管道參採考科公布 不採數學仍是最大宗

大學招聯會於今日公布115學年「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，開放學生查詢各系於不同招生管道所參採的數學考科。以最大入學管道申請入學為例，115學年共有622個系組參採數學A、277個系組參採數學B，數A及數B均也有139個系組，另還有988個系組不參採數學。

招聯會也統計，115學年度繁星推薦管道，則有553個系組參採數學A、248個系組參採數學B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有119個系組，但也有828個系組不參採數學。

招聯會執行秘書王文俊指出，若和114學年相比，兩招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，有近半數系組不參採數學，參採數學A在3成左右，數學B則接近1成5，其餘約5%系組則參採數學A或數學B其中任一科皆可。

至於115學年分發入學則較為複雜，招聯會也表示，73個系組參採數學A，158個系組參採數學B，455個系組參採數學甲，並有143個系組參採數學乙，參採數學A加數學乙有1個系組，參採數學B加數學乙有1個系組，數A或B進行招生分組或擇一檢定有77個系組，使用數學A或B並採計數學乙則有4個系組，還有888個系組不參採數學。

王文俊表示，招聯會常委會決議從114學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，115學年度使用情況大多延續前一年，使用分科測驗數乙的149個校系組中，以財經、資訊、商管學群居多，占了7成左右。

招聯會建議目前就讀高一學生，可及早透過115學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，了解大學參採的數學考科，作為未來升高二選修數學的規劃方向，即日期可從招聯會首頁連結點選查詢系統，依學校、系別、學群類查詢。

招聯會提早兩年公布各招生管道所參採數學考科，是為了配合學生升高二選課需求，作為生涯及選課輔導參考，不過，招聯會也提醒，最終各校系使用的考科還是依據當年度公布的招生簡章為準。