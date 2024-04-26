114學年起 大專甄試 都要提供身心障名額

教育部昨修正發布身心障礙學生升學輔導辦法，規範各大專校院自一一四學年度起，皆須提供名額參與身心障礙學生升學大專校院甄試招考作業，後續也將透過獎補助，鼓勵學校增開招生名額。有教師指出，過往大專校院多開出冷門科系的名額，學生難以適性發展；家長團體則盼國立大學開出更多身心障礙名額。

該辦法原本僅規範教育部每年應為高中及五專畢業的身心障礙學生，辦理一次升學專科以上學校甄試，沒有規範大專校院參與義務。

教育部表示，本次修正為大專校院除專案輔導學校外，都應該提列名額參與甄試，並依實際招收名額予以獎助。

全教總特委會副主委張羽柔說明，過往身心障礙開缺是鼓勵性質，大專校院看似有開缺，實際上大多只開冷門科系。

張羽柔說調查指出，身障生循身障甄試升學者，休退學比率較循一般管道升學的還要高，可能反映制度現況難讓身障生適性選擇。

全國家長會秘書長李桂芬是特生家長，她表示，目前身心障礙甄試是分科系、分障礙別開缺，舉例來說，若某屆高三生就讀電子科的自閉症生較多、聽覺障礙生較少，技專校院也不會因此調整開缺，最終可能造成聽覺障礙生有缺額、自閉症生想讀讀不到的情況，只能循一般生管道升學。

另也呼籲國立大學開出更多身障缺額，且若有障礙別招生沒招滿，可留用給其他障礙別的身障學生。