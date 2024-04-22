台師大新開8學程 半導體學程與台積電合作保證面試

國立台灣師範大學112年度開設最少12學分的學程，鼓勵學生跨域學習，55種課程包含ESG永續、元宇宙、半導體等領域。其中與台積電合作，開設學程專屬課程，學生修畢15門課就能獲得保證面試機會。

台師大表示，112年度新增的學分學程，包含半導體、科技化教學產業、元宇宙敘事、科學計算與跨域應用EMI、商業分析、ESG永續管理、肌力與體能訓練、客語與客家文化等8個學分學程，加上現有開設學程，將多達55種課程可供學生修習，從學士班到博士生都能提出申請。

其中，半導體學程是由台師大科技與工程學院、理學院系所與台積電合作推動，除了開設學程專屬課程外，還能參與台積電業師課程，學生最低僅需修畢15門課，就能獲得保證面試機會，若平均學業成績達80分以上錄取者，還能獲頒台積電的到職獎勵金。

台師大說，ESG永續管理學程是針對碳排放等社會環境議題，結合公司治理來設計課程。元宇宙敘事學程則結合人文藝術及數位工具的使用，鼓勵學生使用跨域思維來產製內容，迎戰不斷變化的媒介載體。商業分析學程著重數據的分析管理及應用，包括金融風險評估、消費行為解釋，可用於研擬企業的經營策略；科技化教學產業學程則致力於將科技融入教育現場，突破傳統教學模式，運用各種科技工具，準確瞭解學生需求，創建適性化學習內容。

台師大教務長劉美慧表示，雙主輔系門檻較高，教務處與各學院積極協調，發展以符應未來領導人才需求、12到20學分為原則的學分學程，教學內容上加強產學合作，接軌職場，且修滿規定後，還可申請學程證明書，為履歷添上一筆專業認證。

台師大提醒，學程申請時間為113年4月22日至5月6日，台大、台師大、台科大同學可上網選填最多5個志願，並依各該學程規定是否需上傳書審資料或參加口試。