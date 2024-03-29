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申請社工系考生 增近千人

聯合報／ 記者李芯／台北報導

虐童案引發社會關注，也暴露出社工高風險、高案量、高壓力三高環境，以及缺乏督導、合作、資源三缺困境。大學申請入學第一階段篩選結果昨出爐，報名國內大學社工系考生增加九七四人，其中申請台大社工系的考生人數更較去年增近一倍，顯見社工系招生未受兒虐案影響。

大學申請入學報名時間為三月廿一、廿二日，剛好在虐童案爆發之後。大學甄選入學委員會總幹事、中正大學教務長黃俊儒表示，國內有廿一所大學有社工系，去年申請入學招生五六四人，有四六四九名考生報名，今年招生九七四人，有五六二三名考生報名，報名人數較去年增加九七四人，競爭反而更激烈，可見社工系招生未受新聞事件影響。

台大註冊組長李宏森也說，台大社工系報名人數比去年增加一四三人，總共二八二人報名，多了近一倍，學測四科門檻達五十二級分。

此外，前年台大土木系個人申請一階分數暴跌，導致去年申請人數大幅上升，不過李宏森表示，去年台大幾個熱門學系，如政治系公行組、土木系等科系的申請人數都在今年恢復正常。

至於今年台大報名人數最多的科系是「生物機電工程學系」，共七四○人報名，增加五八六人。報名人數第二多的是「生物環境系統工程學系」，比去年多五六八人。

台大 申請入學 社工

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