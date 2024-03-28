申請入學1階醫學、電資門檻略升 頂大電資需42級分

113大學申請入學第一階段篩選結果今出爐，得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，受到學測難度影響，包含醫學系、電資科系在內，今年有參採自然、數A的科系門檻略升。另外，長庚大學醫學系今年門檻從57級分提升到59級分，與台灣大學醫學系相同，和其改變篩選方式有關。

今年台大醫學系、牙醫系自費生參採國、英、數A、自4科59級分可通過一階門檻，牙醫系較去年提升一級。藍天予指出，由於今年學測自然沒那麼難，數學A難度持平，因此包含醫學系及頂大二類組熱門科系在內，參採這兩科的科系門檻會略升。

長庚醫學去年門檻57級分、今年門檻來到59級分，和台大、陽明交大、臺北醫學大學相同。原因在於今年長庚醫科改變篩選方式，去年是先篩英文及數A加總29級分，再篩自然15級分，今年直接篩選4科加總59級分。

台大今年電機、資工系的一階門檻均為44級分，電資領域仍為考生大熱門。藍天予表示，今年若想上陽明交通大學電機系乙組，3科需達43級、甲組45級，成大電資3科需達42級分。

前年台大土木系個人申請一階分數暴跌，導致去年申請人數大幅上升，今年才又回穩。藍天予表示，目前尚未觀察到頂大有科系門檻暴跌，主要原因是逢新課綱上路第3屆，第2屆太多學生投入分科測驗、學測門檻下降，今年學生看到去年分科測驗入學的門檻高，就更願意選擇申請入學。