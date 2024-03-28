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4科45級分可過台大1階 虐童案後社工系報名人數不減反倍增

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113大學申請入學第一階段結果今出爐，台大註冊組組長說明台大一階篩選門檻。本報資料照片
113大學申請入學第一階段結果今出爐，台大註冊組組長說明台大一階篩選門檻。本報資料照片

113大學申請入學第一階段結果今出爐，國立台灣大學表示，今年醫學系、牙醫系自費生參採國、英、數A、自4科59級分可通過一階門檻，電資領域還是一樣熱門，門檻為44級分。另外，今年台大最多人報名的科系竟是「生物機電工程學系」，共740人報名，社工系則沒有受到個別事件影響，報名人數反增近一倍。考生要過篩台大一階，3科最低需達33級分，4科最低45級分，較去年提升5級分。

台大註冊組組長、招生辦公室執行長李宏森表示，今年台大一階報名人次為1萬6372人，比去年略為減少1199人次。今年申請入學一階總報名人次略有增加，至於台大為何報名人次減少，李宏森說，去年幾個熱門學系今年人數都恢復正常，如政治系公行組少了711人，去年大熱門的土木系少了658人，兩系都約500多人報名。

醫學系的部分，李宏森指出，今年總共318人報名，其中4科滿級分的考生有62人。今年篩選門檻還是維持59級分，但疑似因為與陽明交通大學醫學系的二階甄選撞期，台大醫學申請入學招生人數51人、一階篩選102人，今年超篩2人、比去年少了29人。牙醫系門檻也是59級分，較去年提升1級分。

李宏森表示，電資領域今年申請狀況還是一樣熱門，兩科門檻皆為44級分。電機系申請入學招生人數92人、預計甄選230人，加上超篩人數共有263人通過，其中學測3科45級滿級分者有144人；資工系今年申請入學招生人數59人，預計一階甄選人數148人、加上超篩共213人通過，其中學測3科滿級的共有118人。

近日發生虐童案，各界關心是否會造成考生不想讀社工系，而一階報名時間3月21日至22日、在虐童案新聞曝光之後。對此，李宏森表示，台大社工系今年並沒有受到個別事件影響，反而報名人數比去年多了143人，總共282人報名，多了將近一倍，採計4科門檻達52級分。

另外，今年報名人數最多的是「生物機電工程學系」，共有740人報名，增加586人，李宏森分析，可能是因該系屬於大電資領域，是藏身在生物科學領域的工程學系；報名人數第二多的是「生物環境系統工程學系」，比去年多568人，該系屬於泛工學領域，且跨了生物、環境、工程等等領域。

李宏森提醒，台大今年的二階甄試報名時段為5月2日到5月5日，共4天時間。二階甄試為5月16日到5月26日，其中18、19日會辦理11系共同筆試，另外考量考生口試可能會衝堂，因此可以登記口試時段，會請學系盡量安排在考生的第一志願時段，較好安排趕場時間。

台大 申請入學 門檻

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