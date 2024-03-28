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申請入學1階篩選結果出爐 甄選會網站上午9時公告

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113學年大學申請入學今早公告第1階段篩選結果，考生可上網查詢。示意圖。本報資料照片
113學年大學申請入學今早公告第1階段篩選結果，考生可上網查詢。示意圖。本報資料照片

113學年大學申請入學今早公告第1階段篩選結果，考生可上網查詢，若對成績有疑慮，應在明天中午12時前向大學甄選入學委員會申請複查。

甄選會今天上午9時在甄選會網站公告第1階段篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人專屬密碼查詢，甄選會不另行寄發書面通知。

甄選會指出，今年有66所大學共計2208個學系（組）參與招生，招生名額總數為51499個（含願景組45個、資安組100個）、離島外加名額241個、原住民外加名額3236個、願景計畫外加名額526個。

考生如果對篩選結果有疑惑，可以在3月29日中午12時前向甄選會申請複查。通過1階篩選的考生，應依照各校系要求上傳備審資料、應繳證明及指定項目甄試費用，在5月16日至6月2日期間參與第2階段指定項目甄試。各大學會在6月3日前公告錄取名單，錄取生於6月6日至6月7日的上午9時到晚上9時上網登記就讀志願序，甄選會將在6月13日公布統一分發結果。

113學年大學申請入學今早公告第1階段篩選結果，考生可上網查詢。示意圖。本報資料照片
113學年大學申請入學今早公告第1階段篩選結果，考生可上網查詢。示意圖。本報資料照片

密碼 身分證 願景

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