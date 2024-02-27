學測左營高中考場提早1分響鈴 56人數A獲加一級分有人增為15級分

大考中心今天公告113升大學學測成績和相關統計數據，學測時高雄市左營高中考場學測數A時考試結束鈴提早響，大考中心說明，將該考場的學生分為3種樣態，1065人經評估後調整分數，但由於調整的原始分數並不多，最終僅有56名考生級分數可向上異動，但也有考生因此從14級分躍升為15級分。

左營高中學測考場日前發生結束鈴提早1分鐘響起的烏龍，試務中心雖然第一時間廣播延長1分鐘，但部分試場已經收卷，來不及延長時間。

為此，大考中心日前已將受影響考生分為三種樣態，分別為受影響時間80秒、26秒以及不受影響者，委員會則決議採用107年考試委員會通過的公式，計算該考場受影響學生的補償分數。

大考中心主任張新仁指出，該考場實際到考生人數為1136人，大考中心已將受影響考生分為三種樣態，實際獲調整分數者為1065人。大考中心將影響時間以及考生原始分數帶入公式，受影響的考生原始分數調整範圍為0.01分到0.49分。

張新仁指出，也由於受影響考生調整的原始分數並不多，最終僅有56名考生級分數異動，56名考生原始級分數範圍為6至14級分，調整後均異動一級分，提升至7至15級分。

根據大考中心往例，加分公式通常採時間比例，以受影響時間對照該節考試時間，再乘上考生得分。考生獲補償分數則是加入原始分數內，但由於學測採15級分制，因此換算成級分時，未必會晉升一級分。