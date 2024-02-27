學測成績出爐 國文五標和去年相同數B滿級分人數少500人

大考中心今天公布113學年升大學學測成績與相關統計，今年數Ａ和去年相較頂標、前標均略升1級分，為12和10級分；國文科五標則和去年完全相同；英文科五標和去年也幾乎雷同。但數B今年高分群較少，滿級分人數比去年少近500人；自然科滿級分人數則比去年多逾一千人。

大考中心統計，113學測六學科頂標國文、英文均為13級分，數學Ａ和數學Ｂ均為12級分，社會和自然科則為13級分。今年國文科五標和去年完全相同，從頂標至底標分別為13、12、11、9、8級分；英文科五標則為13 11、8、5、3級分，僅底標比去年略降一級分。

若只看今年，大考中心副主任岳修平分析，今年英文與自然考科五標較為接近，頂標為13級分，英文考科的前標、均標和後標分別為11、8、5級分，自然考科則略高一級分，分別為12、9、6級分；英文考科底標為3級分，自然考科則略高2級分，為5級分。

岳修平也說，國文考科五標分布今年則和社會科較為接近，前標和頂標兩科均為13與12級分，國文考科均標和後標為11和9級分，社會考科則略低1級分，為10和8級分；底標國文為8級分，社會科考科則略低2級分，為6級分。

至於各科15級分人數，大考中心也統計，數Ａ滿級分人數今年1333人，百分比則為1.5%；國文科滿級分人數則為2970人，百分比2.54%；英文科則為3677人，百分比3.14%；數學Ｂ1278人，去年則為1736人，百分比1.35%；社會科2277人，百分比2.48%；自然科2631人，去年僅有1544人，百分比2.14%。

岳修平也說，數Ｂ雖然滿級分人數比去年少約500人，高分群人數百分比較去年低一些，確實對高分群學生來說較難；自然科滿級分人數略升，但評估應還能接受。