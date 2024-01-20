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113學測首日數A、自然輪番登場 注意事項一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
113學年大學學科能力測驗今天登場，今年共約12萬人報考，考試將進行3日，首日考科為數A、自然。昨天成功高中考區教室都綁上大大的粽子，期待考生高中、金榜題名。記者蘇健忠／攝影
113學年大學學科能力測驗今天登場，今年共約12萬人報考，考試將進行3日，首日考科為數A、自然。昨天成功高中考區教室都綁上大大的粽子，期待考生高中、金榜題名。記者蘇健忠／攝影

113升大學學科能力測驗今登場，今年共計約12萬人報考，首日為二、三類組學生戰場，第一節由數學A率先登場，下午再考自然科。大考中心也提醒考生，務必攜帶應試有效證件正本；考試首日鋒面通過和冷空氣南下，北部、東半部轉濕冷；中南部、澎湖仍為多雲到晴，其中嘉南高屏白天氣溫接近27度，注意早晚溫差。

學測開放學生選考，根據大考中心統計，今年數學A共計9萬830人選考，占75.57%；自然則有7萬8282人選考，占65.13%，所有考生平均選考5.02科。

大考中心提醒考生，考務必攜帶應試有效證件。歷年最大宗違規均為未攜帶應試有效證件正本，有效證件正本包括身份證、有照片的健保卡、汽機車駕照、護照或居留證、中華民國身心障礙證明等，學生證則為「無效證件」，請考生務必留意。

此外，大考中心也提醒，考生行動電話需完全關機，行動電話及穿戴式裝置均禁止攜帶入座，考試開始鈴響起答題卷簽全名及考試結束鈴聲響畢停止作答動作。

大考中心也指出，建議考生儘早出門，進入考分區無需再量體溫，全面開放考生親友、師長陪考。考試期間考分區於上午8時起開放分區及試場，考生可至試場溫書；陪考人員和親友等則可至考生及陪考人員休息室休息。

另外，歷年學測均於1月舉行，適逢冬季不開冷氣。但近年因應氣候變化，大考中心今年依據中央氣象署「鄉鎮市鎮」天氣預報資訊，若各考分區所在鄉鎮市區，於考試當日上午／下午預報溫度達到28度，將開放試場冷氣服務，冷氣則以設定26至28度為原則。

113學年學測今天登場，大考中心建議考生盡早出門，考試期間考分區於上午8時起開放分區及試場，考生可至試場溫書。記者蘇健忠／攝影
113學年學測今天登場，大考中心建議考生盡早出門，考試期間考分區於上午8時起開放分區及試場，考生可至試場溫書。記者蘇健忠／攝影

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