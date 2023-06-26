分科測驗衝刺／物理科難題恐占5成 新課綱四大獨有考點一次看

大學分科測驗7月12到13日登場，聯合新聞網26日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助新課綱首屆考生高分上榜。

今年是108課綱新制第二年，物理科教師認為，題目難易度可能還不是很穩定，尤其新課綱獨有的不確定度、偏振、電場變化產生磁場、疊加原理的例外等主題，出題機率不低。另也建議考生，除了學科知識與公式計算要熟練之外，更應該深入理解知識的使用條件與相關情境；實驗題部分，可加強熟悉課綱實驗實驗原理和步驟，掌握實驗的測量方法及數據的分析方法，並練習解答實驗問題。

物理科補教老師邱博文將物理分成四大區塊，第一是牛頓力學與熱力學，第二是波動，第三是電磁學，第四是近代物理，命題比重大約各占四分之一。

邱博文指出，第一部分常考重點是力學分析與能量分析，脫離能、束縛能、一維彈性碰撞、方均根速率的公式要背；第二部分的波動，包含繩波、水波、聲波、光波、電磁波、物質波。另外，相長性、相消性干涉、駐波、光的干涉繞射公式最好要會推導，難題可能會出公式推導。基礎物理提到的都卜勒效應，學測有出現，分科測驗也可能出現。

第三部分電磁學，靜電學中的電場與電位是重要基本觀念，貫穿整個電磁學與近代物理，是考試的基本重點。電場與電位的計算、磁力、帶電質點在磁場中的運動、U字型迴路、變壓器、電磁波是考試重點；第四部分的近代物理，黑體輻射、光子的觀念與計算、光電效應、波耳氫原子模型、物質波是考試的重點。

基礎物理部分，邱博文表示，大部分已經涵蓋在高二、高三課程中，只要把SI制、因次式、強力、弱力再看一次即可。而在非選擇題作答，務必要寫出推理過程，物理特別強調因果關係與邏輯推理，即使計算錯誤，只要過程正確，仍可獲得部分分數。如果需要計算，一定要注意有效位數要寫正確，在正負5%的誤差範圍內會給全部的分數，不用太擔心計算產生的小誤差。

高雄中學物理科教師盧政良則以去年考題，分析今年考點。他表示，整份試卷中簡單到中偏易的題目大約占四成，中到難的題目占了一半以上，學生寫起來確實會比較辛苦一點，試題兼具基礎學科試題、高層次學科認知題及素養試題。

盧政良指出，前段單選題（第1-6題）多屬基礎學科試題，考生具有基礎學科能力即可拿分，試卷中亦有不少素養試題是須具備閱讀理解能力，方能判斷使用相對應學科知識，複雜計算的試題不多。

實驗題部分，盧政良認為，雖然沒有直接對應的課綱實驗，不是傳統的實驗試題，但仍可評量出實驗操作所須具備的相關實驗設計與圖表分析判斷能力（第22-24題）。也出現以往相對冷門的原子核（第8題），首次出現的不確定度試題（第11題）屬108課綱新增內容。

盧政良說，以評量層次分析來說，基本的知識題大概占了四成，考生如果能掌握基本題，就能夠拿到相當的分數，高層次理解的題目約占20%，這個部份則需要在日常的學習情境中更主動地思考。素養題占了約20%，但整份試卷欠缺真實情境的素養試題，也欠缺時事相關議題。

根據大考中心數據，去年物理考科只需拿到82.16分以上的原始分數，即可獲得60滿級分。盧政良說，考生不需太執著追求滿分的原始成績，建議考生應考時需仔細閱讀，清楚理解試題的情境，思考運用相關的學科知識作答，多有機會選到正確的答案，不需要耗神進行繁複的計算。