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申請入學放榜 雄中錄取醫學相關系42人、雄女15人
大學112學年度申請入學今天放榜，雄中在醫學系 (含牙、中醫) 錄取42人 ，其中台大醫學系2人；雄女錄取醫學系15人，台大醫學系2人。
高雄女中統計，申請入學共有270人上榜，加上繁星、希望入學、特殊選才等，已經有313人錄取大學，其中醫學系15人，台大醫學系有2人。
雄女表示，五所頂尖大學共錄取131人，其中台大錄取36人，陽明交通大學13人，清華大學25人，成功大學36人，政治大學21人，占上榜學生42%，雄女新課綱學習成果值得肯定。
高雄中學透過大學繁星、申請入學與特殊選材管道進入大學，總計有292人上榜，錄取國立大學235人，約占80%。其中包含台大56人、清大17人、陽明交大40人、成大35人、政大12人。其中醫學系 (含牙、中醫) 錄取42人 (台大醫學系2人），另外錄取台清交成大各相關電機系及資工系學等科系合計37人。
雄中表示，對身心障礙特殊生以及清寒學生均提供輔導及輔助，分別計有4人及6人錄取頂尖大學科系。音樂班於112學年度大學音樂術科考試，成績亮眼，國外大學音樂系部分，兩人分別錄取美國德州大學奧斯汀分校音樂系與荷蘭克勞斯親王音樂院；國內音樂系部分，含臺灣師範大學上榜10人、臺北藝術大學上榜6人、臺北教育大學上榜6人、臺北市立大學2人、高雄師範大學2人、中山大學3人、清華大學2人、台灣藝術大學1人、東吳大學1人。另音樂班學生有錄取清華大學清華學院學士班甲組(不分系招生–創新設計)1人。
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