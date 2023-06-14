申請入學放榜 雄中錄取醫學相關系42人、雄女15人

大學112學年度申請入學今天放榜，雄中在醫學系 (含牙、中醫) 錄取42人 ，其中台大醫學系2人；雄女錄取醫學系15人，台大醫學系2人。

高雄女中統計，申請入學共有270人上榜，加上繁星、希望入學、特殊選才等，已經有313人錄取大學，其中醫學系15人，台大醫學系有2人。

雄女表示，五所頂尖大學共錄取131人，其中台大錄取36人，陽明交通大學13人，清華大學25人，成功大學36人，政治大學21人，占上榜學生42%，雄女新課綱學習成果值得肯定。

高雄中學透過大學繁星、申請入學與特殊選材管道進入大學，總計有292人上榜，錄取國立大學235人，約占80%。其中包含台大56人、清大17人、陽明交大40人、成大35人、政大12人。其中醫學系 (含牙、中醫) 錄取42人 (台大醫學系2人），另外錄取台清交成大各相關電機系及資工系學等科系合計37人。