全台唯一屏大科傳系學什麼？畢業學長姐告訴你

「台灣賽車教父」廖老大日前直播提到，有五個大學科系，若畢業後沒有學以致用是浪費時間、金錢。但大學老師有不同看法，屏東大學科學傳播系副教授張耀仁有感，科學傳播系畢業後，經常有學生問出路在哪裡？他發想拍攝「畢業季就業」系列影片，邀請學長姐們分享求職求學心路歷程，見賢思齊。

屏東大學科學傳播系是全台唯一，科學傳播系原名科普傳播學系，110學年度起正式改名為科學傳播系。張耀仁說，畢業季來臨，科傳系經常被質疑出路在哪裡？拍攝「畢業季就業」系列影片，見賢思齊。

首集登場社發系108級畢業生蘇于喬，大學時修習科傳系學程「科普媒體寫作學分學程」，大三考取港務公司高雄分公司得獎學實習計畫，2018年也獲得科學新聞報導獎第二名。蘇于喬現任職高雄港務分公司，她說，大學時期校園資源豐富，給她多元嘗試，她也鼓勵學弟妹們，善用學校資源，「到各個校區走走，了解最喜歡的，厚植固中實力」。

張耀仁提到，2017年他剛任教屏大科傳系，發現大一轉系就有9人。如今這屆大一轉系5人。學生們對於科系不了解，大一課程修習基礎以通識、系必修，對系上專業還尚未了解，選擇轉系。

科傳系畢業李毓瑗說，班上大一有9人轉系，當下會有些失落，同學轉到資訊、化學、物理相關科系，但她因喜歡科學、也喜歡傳播，選擇留下，她說「大學不像高國中老師單方面教學，大學重視學生自主思考能力」，跟老師學習要不吝於分享。

李毓瑗畢業時遇到疫情，第一屆線上畢業典禮，她現於保健食品公司擔任行政相關工作，她強調，人生是自己的，學習也是自己的，大學習得學習態度、精神是終生受用。科傳系碩士班畢業的李昆翰，則著重在紀錄片影像拍攝，並成立工作室，用影像說故事。

張耀仁說，科學傳播系許多人以為是科學系，有的想要來學習科學專業知識，應用物理、化學、數學等。科學傳播系，「要學習的是科學思維精神態度與方法」，面對議題觀察，要有科學思辨的精神。