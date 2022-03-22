他立志當法官　他遇到好老師繁星推薦學生錄取數學系

111年大學「繁星推薦」今日放榜，又是幾家歡樂幾家愁，彰化縣立成功高中近半數高三學生已成為準大學生，其中弱勢家庭學生林明宏從小跟母親讀傳統經典，立志當法官，這次錄取高雄大學法律系，拿到實現理想的入場券，特殊境遇生劉煒聖深受數學老師鼓舞，決定日後也當數學老師教導數學成績不理想的孩子。

縣立成功高中考生再度發揮應有實力，整體繁星推薦入學錄取率一連3年逾九成五。學校榜首吳民權兩年多前國中教育會考1A 4B，成績稱不上亮眼，在高中求學期間配合老師指導的讀書進度，並多寫題目提高解題的速度和手感，高二時對生物產生極大興趣，努力鑽研相關領域，這次錄取中國醫藥大學藥學系，他希望以後當藥師服務大眾。

家裡經營藥局的蕭翊涵自幼耳濡目染，早就想往藥學方面發展，高一時讀得不順利，得到導師啟發「我們的聰明如果只有人家的1/2，那就用兩倍時間彌補。」她真的加倍用力讀書，這次如願錄取醫檢系，將升學高雄醫學大學，她計畫畢業後進入醫院工作，利用專長幫助生病的人。

「數學是我的軟肋。」劉煒勝想當公務人員減輕做家庭代工維持家計的寡母經濟負擔，結果行政管理學系要採計數學，他用心學習但成績差強人意，幸有成功高中數學老師熱心指導，不但重拾學習信心，還讓本來不怎麼喜歡數學的劉煒勝愛上數學，改變人生志向選填數學系，日後要一樣成為有愛心的數學老師。

林明宏的父母本來都在養豬場工作，因父親身體不好改當廟公，母親和親戚合開早餐店，林明宏升學高中後就到夜市打工，半工半讀約一年半，體認到勞動的辛苦及知識的重要，所以辭去夜市工作專心讀書，數學成績從9分進步到100分，全校校排名從45名前進到第二名，這次錄取高雄大學法律系，林明宏要實踐母親教導他「做人要有是非」，當法官扶助弱勢民眾。

成功高中林克修校長說，成功高中是一所社區高中，多數孩子家境不富裕，背後各有不為人知的故事，大學繁星推薦入學的制度給這些孩子圓夢機會，進入理想中的大學讀書，最近校方得知先前透過繁星推薦進入大學的校友，分別錄取清大、成大等頂尖大學研究所，也有校友錄取中央大學博士班，證明繁星推薦是社區高中學生翻轉人生的重要管道。