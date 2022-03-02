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學測成績公布 數百高三學生家長焦慮搶聽落點分析

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國高中教育學校產業工會與高中家長大聯盟今天起舉辦三場大學多元選才與高中適性升學研討會，幫助考生與家長，如何從志願選填到校系選擇，作出最精準的判斷。記者杜建重／攝影
全國高中教育學校產業工會與高中家長大聯盟今天起舉辦三場大學多元選才與高中適性升學研討會，幫助考生與家長，如何從志願選填到校系選擇，作出最精準的判斷。記者杜建重／攝影

課綱首屆大學學測成績昨天公布，全中教與全高聯今晚舉行多元選才研討會，現場座位座無虛席，學生家長焦慮感爆棚。不少家長都說，以往都有前一年的落點成績可以參考，今年考招制度變動大、考生人數減少，無法再相信落點分析，就怕「高分落榜」。

全中教與全高聯今天起連續舉行三場多元選才研討會，首場辦在建國中學。時間還不到傍晚五點半，建國中學夢紅樓外就排滿長長人龍，還有不少家長下班就載著孩子塞在半路，場子進不來，就改回家看線上直播。高教司、大考中心也派員說明後續考招期程，也有超過十五名大專校院教授到場說明審查基準。

談及學測成績公布後的「焦慮源」，建國中學孫姓高三生家長表示，個人申請要填寫六個志願，今年是新課綱首屆大學入學，除了考招新制變動大以外，也無法再相信落點分析，想到場聽落點建議後，回家再和孩子一起想辦法。

陳小姐也帶著女兒到研討會現場，她表示，今年數學首度依需求拆為數學Ａ、數學Ｂ，學測考生又因少子女化減少一萬兩千人，且分科測驗與個人申請放榜差不到一個月，相信很多考生都會搶在個人申請就拼上榜，若孩子想成功提早上榜，必須做足功課。

孫先生的孩子今年學測科科都「頂標」，雖然想讀機電，但台灣半導體產業越來越發達，可想見機電校系競爭會非常激烈。孫先生說，今年個人申請一階缺乏參考基準，孩子雖然科科頂標，仍擔心會高分落榜，這樣就非常可惜。

陳小姐也提到，前年因數學太簡單，導致超篩嚴重，去年又是舊課綱末代大考，導致很多考生不敢填寫「夢幻科系」，連續兩屆大學科系門檻動盪，也讓新課綱首屆學測考生感到無所適從，即便很多人都說要「勇敢填」，實在不知道這些人勇氣哪裡來。

學測 課綱 科系

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