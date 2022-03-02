學測成績公布 數百高三學生家長焦慮搶聽落點分析

新課綱首屆大學學測成績昨天公布，全中教與全高聯今晚舉行多元選才研討會，現場座位座無虛席，學生家長焦慮感爆棚。不少家長都說，以往都有前一年的落點成績可以參考，今年考招制度變動大、考生人數減少，無法再相信落點分析，就怕「高分落榜」。

全中教與全高聯今天起連續舉行三場多元選才研討會，首場辦在建國中學。時間還不到傍晚五點半，建國中學夢紅樓外就排滿長長人龍，還有不少家長下班就載著孩子塞在半路，場子進不來，就改回家看線上直播。高教司、大考中心也派員說明後續考招期程，也有超過十五名大專校院教授到場說明審查基準。

談及學測成績公布後的「焦慮源」，建國中學孫姓高三生家長表示，個人申請要填寫六個志願，今年是新課綱首屆大學入學，除了考招新制變動大以外，也無法再相信落點分析，想到場聽落點建議後，回家再和孩子一起想辦法。

陳小姐也帶著女兒到研討會現場，她表示，今年數學首度依需求拆為數學Ａ、數學Ｂ，學測考生又因少子女化減少一萬兩千人，且分科測驗與個人申請放榜差不到一個月，相信很多考生都會搶在個人申請就拼上榜，若孩子想成功提早上榜，必須做足功課。

孫先生的孩子今年學測科科都「頂標」，雖然想讀機電，但台灣半導體產業越來越發達，可想見機電校系競爭會非常激烈。孫先生說，今年個人申請一階缺乏參考基準，孩子雖然科科頂標，仍擔心會高分落榜，這樣就非常可惜。

陳小姐也提到，前年因數學太簡單，導致超篩嚴重，去年又是舊課綱末代大考，導致很多考生不敢填寫「夢幻科系」，連續兩屆大學科系門檻動盪，也讓新課綱首屆學測考生感到無所適從，即便很多人都說要「勇敢填」，實在不知道這些人勇氣哪裡來。