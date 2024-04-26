國際小學堂／伊、以正面衝突 全球憂中東大戰

伊朗和以色列本月出動空中武力直接攻擊對方本土，雙方一面動手，一面釋出不願衝突繼續升高訊息，雖然情勢看似暫時降溫，但全球都憂心中東爆發大戰，嚇出一身冷汗。以色列和伊朗敵對已久，這次為何會正面衝突？

以國空襲 擊殺伊指揮官

這次以伊互打的導火線，是伊朗駐敘利亞大使館建築一日遭以色列空襲，伊朗革命衛隊旗下負責海外行動的「聖城部隊」高階指揮官札赫迪等十三人因此喪命。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，革命衛隊會將精準飛彈等軍備，透過敘利亞輸送給黎巴嫩親伊朗武裝團體真主黨，札赫迪是伊朗提供真主黨軍備行動的要角。

以色列想阻止伊朗提供真主黨軍備，也試圖阻止伊朗強化在敘國的軍事勢力。近幾個月，已有數名伊朗革命衛隊軍官在敘利亞遭空襲喪命，以色列被控發動攻擊。以軍雖未承認一日空襲伊朗使館，但外界普遍認為如此。伊朗遇襲隨後直指以軍侵犯主權，因此動手報復。

伊以關係已交惡數十年，目前伊朗不承認以色列並欲除之而後快，以方則視伊朗為存亡威脅，畢竟伊朗不但對以措辭強硬，還扶植一群宣稱要毀滅以色列的代理人勢力。

以軍反飛彈系統發威 伊朗向以色列發射無人機和飛彈後，十四日從以色列南部可看到一座反飛彈系統正在運作。（路透）

伊秀肌肉 無意升級衝突

伊朗在中東與真主黨、葉門叛軍青年運動、巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯等親伊朗團體形成所謂「抵抗軸心」聯盟，將以色列和美國列為兩大敵手。一日遭空襲的敘利亞也是伊朗重要盟國；敘利亞剛經歷十年內戰，伊朗和俄羅斯皆幫助敘國總統阿塞德抵禦反抗勢力。

伊朗為報復駐敘利亞使館一日遭空襲，十三日發射三百多枚飛彈和無人機回敬以色列。數年來，以伊兩個中東世仇一向從事「影子戰爭」，即透過代理人攻擊對方，或攻擊後不承認行動，這次卻是伊朗首次直接襲以。

伊朗欲藉十三日空襲展現戰力，但也精心管控攻擊程度，不願中東危機升級。

英國前駐黎巴嫩大使、向數任英國首相獻策的外交政策顧問佛萊契爾向ＢＢＣ說，該次攻勢展示伊朗的能力和攻擊範圍；目前以伊領導階層均面臨國內壓力、國際批評兩頭燒，「顯然準備好玩火」。

但佛萊契爾說，伊朗這波空前攻勢經謹慎衡量，透過事先告知來讓攔截攻擊更加容易，意圖應是展現軍力，無意升級衝突。

倫敦智庫皇家國際事務研究所中東與北非項目主任瓦基爾也說，從伊朗觀點來看這波攻勢是一大成功，「這是伊朗第一次直接破壞及侵害以色列主權」。她同樣指出，該次空襲絕對經過精密安排，針對軍方設施，還提前告知周邊國家，以避免造成太大損害或傷及人員。

伊朗在中東的盟友和代理人勢力 製表／高詣軒

以冷處理 給伊政治空間

以色列在十三日的空襲中成功攔截絕大多數飛彈和無人機，損失相對輕微，只有十多人受傷，軍事基地略為受損，但受到如此大張旗鼓的攻擊，不可能不還手。

以色列內閣經過多天討論，十九日動手空襲伊朗軍事工業心臟伊斯法罕。伊斯法罕除了有主要空軍基地，也是工業重鎮，擁有製造無人機和彈道飛彈的工廠，以及核子設施。

以色列這次報復規模相當有限，似乎是警告性質。以軍據稱動用飛彈和小型無人機，遇襲的伊朗軍事基地略有損傷。

伊朗聲稱，在十九日擊落三架無人機，此外，未承認有其他傷亡或經濟損失。至於以色列方面也低調不吭聲，如此冷處理似乎代表兩國此次互打已暫時告一段落。

ＢＢＣ指出，以色列的沉默也給了伊朗官方至關重要的政治空間，讓德黑蘭不必進行報復回擊，導致風險螺旋式升級。

中東局勢已因以哈衝突動盪，若以伊再爆發大型戰事，當地形勢恐雪上加霜。

衝突降溫 彼此有台階下

以色列和伊朗都是中東軍事強權。伊朗在飛彈、無人機方面投資甚多，除了自身庫存充分，也向外輸往區域盟友，並提供「見證者」攻擊無人機給正和烏克蘭交戰的俄國。俄國則協助伊朗改善其缺乏的現代防空系統和戰機能力，回報伊朗軍援。

以色列領土面積雖遠不及伊朗，戰力未必居下風。

以色列空軍堪稱全球頂尖，至少擁有十四個軍機中隊，包括Ｆ－十五、Ｆ－十六戰機和新型Ｆ－三十五匿蹤戰機，深入敵陣執行空襲的實戰經驗豐富。

以色列也據信擁有核武，雖然以國政府從未證實。伊朗目前雖無核武，但去年被發現把鈾濃縮到百分之八十三點七純度，非常接近可用於核武器的等級。不過，伊朗一向否認利用民間核計畫來打造核武。

幸好以伊都展現克制，避免衝突升溫。近來兩國雖攻擊對方本土，但損失傷亡都不大，應該都可宣稱勝利並各自收手。