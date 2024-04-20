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圖表看時事／以色列空襲伊朗境內 一圖看懂雙方衝突從何起

聯合新聞網／ 編譯周辰陽／綜合報導
以色列十九日空襲伊朗境內。圖／法新社
以色列十九日空襲伊朗境內。圖／法新社

以色列十九日空襲伊朗境內。華爾街日報引述以色列獨立情報分析師索羅門（Ronen Solomon）報導，此舉向伊朗表明，以色列情報機構摩薩德雖未公然出動該機構或以軍飛行器，就能偷襲伊朗核子或軍事設施。以方可能希望避免襲擊伊朗核設施或發動更大範圍突襲，因以色列官員不願德黑蘭將以此為藉口，推動伊朗核計畫。

索羅門提到，十九日攻擊的象徵意義較大，除了讓以方能向伊方發出訊息，也讓伊朗能宣稱其幾乎毫髮無損。

另據幾位追蹤衛星圖像的開源情報研究人員，被攻擊的伊斯法罕是伊朗一處軍事基地所在，部署俄製Ｓ–３００防空系統，被認為是當前全球最先進防空系統之一。華府智庫「捍衛民主基金會」執行長杜博維茨也呼應說，這次攻擊可能是已知首次襲擊Ｓ–３００防禦的伊境軍事目標，並鄰近核設施。這代表「我們（以色列）能滲透你們（伊朗）的空防，擊中你們的寶貴資產」。

美國陸軍退役少將麥卡利（Mark MacCarley）向有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以方目的很可能既是報復措施，也傳達警告訊息，是精心計算好的。透過鎖定伊斯法罕，即伊朗重要核設施地點，以色列可能警告，「我們有能力穿越（伊朗空防）」，別再妄想回擊。

華盛頓郵報則引述澳洲國立大學政治分析師伊克泰特（Anna Iqtait）報導，此次行動是以色列對伊朗表明，伊斯法罕雖然位於伊朗地理中心，但「我們仍然有能力到達你們的核設施」。

另外，伊克泰特認為，十九日空襲對以軍山雨欲來的入侵加薩走廊拉法攻擊有所影響，就算以色列進攻拉法，造成巴勒斯坦民眾再次生靈塗炭，但在以色列積極操作下，「我認為國際焦點已轉移」。

伊克泰特說，伊朗接下來將怎麼回應是不可預測因素。若按伊朗十三日報復以色列後的「嚇阻平衡」邏輯，針對以色列十九日的攻擊，伊朗接下來也可以從其本土直接反擊以色列，但由於十九日導致的損失並不大，伊朗仍有其他選擇，例如只藉由其支持的黎巴嫩真主黨，對以北發射更猛烈火箭報復，透過伊朗的代理人團體，略過此次攻擊。

伊朗核設施要地傳爆炸聲 製表／羅方妤
伊朗核設施要地傳爆炸聲 製表／羅方妤

以色列 伊朗 圖表看時事 德黑蘭 空襲

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