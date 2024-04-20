快訊

林襄轉戰味全當小龍女「人氣下滑？」眾人點出「1關鍵」：整個變了

中職／曾峻岳7顆火球均速154 最快158公里破土投紀錄

伊拉克軍事基地遭空襲爆炸！至少1死8傷 美以都說「不是我幹的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閱讀數學／畢達哥拉斯的音樂數學

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

數學家希爾維斯曾說「難道不能形容音樂是數學的感性，而數學是音樂的理性？」如果你是第一次聽到這句話，我猜你可能不太會同意。這兩個科目，怎麼可能會是一體兩面的知識呢？舉例來說，DoReMiFaSol應該完全是音樂的領域吧。但其實最早發現、制定音階的，就是數學家畢達哥拉斯。

相傳畢達哥拉斯經過鐵匠鋪時，聽到鐵匠敲打鐵條，他發現好像鐵條越長聲音越低，鐵條越短、聲音越低。長短比例是數學，自然就在畢達哥拉斯的守備範圍內，經過一番研究後，他發現我們現在的八度音，Do跟高音Do對應到的2根鐵條，長度剛好是兩倍；也就是說，長度比2:1的鐵條，會發出Do跟高音Do。

畢達哥拉斯是一位很有趣的數學家，他把數學幾乎看成了是信仰，認為「萬物皆數」，這世界上的任何一切不僅都跟數學有關，而且一定都是很簡單、很優美的關聯。像是長度比1:2，就對應到兩組和諧的聲音，這就很簡潔、很優美。

那還有甚麼也是很簡潔的比呢？和1:2差不多簡單的，不就是2:3、3:4這些簡單整數比嗎？結果還真的符合他的預期，他又用這些長度比，找出了ReMiFaSol等其他音階，制定出了所謂的畢氏音程。現在的音程已經不太一樣，不過裡面不是沒有數學，而是反過來運用了更複雜的根號概念。

再多聊一點，音樂裡的節奏，全音符、二分音符、四分音符、八分音符，聽起來就跟數學的分數也很有關係，想一想也的確如此。它們代表著不同的時間長度，自然需要數學的計算。甚至，科學家克拉尼還發現，如果擺著一盤沙子，聲音造成的振動可以讓沙子變成充滿規律、秩序的幾何圖案。

原來看不見的聲音，長得都像數學形狀嗎？

數學 數感實驗室 閱讀數學 音樂

相關新聞

圖表看時事／以色列空襲伊朗境內 一圖看懂雙方衝突從何起

以色列十九日空襲伊朗境內。華爾街日報引述以色列獨立情報分析師索羅門（Ronen Solomon）報導，此舉向伊朗表明，以色列情報機構摩薩德雖未公然出動該機構或以軍飛行器...

閱讀數學／畢達哥拉斯的音樂數學

數學家希爾維斯曾說「難道不能形容音樂是數學的感性，而數學是音樂的理性？」如果你是第一次聽到這句話...

圖表看時事／水情吃緊！4座水庫不足2成 一表看石門近年蓄水量變化

桃園前天有上萬用戶停電，昨又傳出水情嚴峻，石門水庫蓄水率只剩百分之廿四，比三年前「百年大旱」同時期的百分之廿七還低，農民擔心已完成插秧的一期稻作恐要停耕...

好讀周報／從小就是「大哥」、用真心與民搏感情 一窺你所不知道的劉備

我常常想，國文課本如果能選用《三國志‧先主傳》，那肯定會是很酷的一篇課文。你可以看到一個從賣草鞋的流氓，成為蜀漢開國君王的過程...

紐時賞析／最高可處7年監禁 蘇格蘭仇恨犯罪法生效…J.K.羅琳「期待被捕」

A sweeping law targeting hate speech went into effect in Sco...

好讀周報／提出「上帝粒子」94歲諾貝爾物理學獎得主希格斯病逝

新聞故事：英國愛丁堡大學名譽教授希格斯（Peter Higgs）8日因血液疾病在家中離世，享耆壽94歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。