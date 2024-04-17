好讀周報／從小就是「大哥」、用真心與民搏感情 一窺你所不知道的劉備

文／說書人柳豫

我常常想，國文課本如果能選用《三國志‧先主傳》，那肯定會是很酷的一篇課文。你可以看到一個從賣草鞋的流氓，成為蜀漢開國君王的過程。

●小時不愛念書 身邊一票小弟

「先主不甚樂讀書，喜狗馬、音樂、美衣服。」光看開頭幾句話，便足以讓學生們奉劉備老大為偶像，年輕的劉備不愛念書，每到放學時間便脫下學校制服、換上華麗的花襯衫，流連於遊樂場、KTV等場所，而且身邊總是跟著一票小弟。

這才是正史中的劉備，他不是什麼謙謙君子，而是帶著江湖氣息的大哥。

當然，這不是說劉備去學校都在混，他跟當代大儒盧植學習，打開了眼界，並且把握每個機會結交豪傑，也在求學階段認識了另一位學長公孫瓚。少年時的劉備，早就想做一番轟轟烈烈的大事了。

●跟名師開眼界 年少就有大志

小時候他曾指著家門前的大樹說：「長大以後，我要坐上車蓋像這桑樹一樣大的豪華馬車。」後來遭逢亂世，或許是受盧植老師的影響，劉備決定挺身而出協助地方平亂，於是，他積極招募夥伴，開始航向偉大的航道。

常常聽到有人說，劉備運氣太好了，開局就得到武力頂尖的關羽、張飛，根本是史上最強運的玩家，但真的是這樣嗎？

或許對關羽來說，能夠與劉備相遇才是最幸運的事。

●照護江湖朋友 結交關羽張飛

日本浮世繪中也很多以三國故事為題材，圖為月岡芳年的作品《劉備三顧茅廬》。（圖／取自網路）

歷史中的關羽，原本在外逃亡，想想這個年輕人的處境，孤身來到異鄉，沒有工作、沒有朋友，唯一有的只有前科，關羽正需要一個靠山，而劉備已經是擁有許多小弟的老大，以喜好結交豪俠聞名，推想起來，與其說劉備在茫茫人海中遇見關羽，事實上，當時很有可能是關羽主動上門拜訪劉備。

那麼張飛呢？張飛是涿郡人，跟劉備是同鄉，史書沒有提及他的出身背景，到底他是不是賣豬肉的，這點存疑，不過可以確定的是，張飛家境平凡，並不是什麼將軍或大官的後代，他在戰場上威風凜凜、武勇過人，這身本領從何而來就不得而知了。

他是不是也和關羽一樣，曾經過著在刀口上舔血的日子呢？

如果說劉備提供了一個庇蔭，照顧這些流浪不得志的江湖朋友，而關羽和張飛都在其中，後來，劉備帶著這群追隨者起兵，關張則用他們的武力回報劉備，經過多場戰事，三人的感情越來越好，發誓同生共死，這麼說比起剛認識、剛喝完酒就結拜，或許更為合理。

說到劉備憑什麼當大哥，其實並不是靠年紀，也不是靠劉姓的血統優勢。在劉備的老家，到處都有姓劉的親戚，但當地只有一個知名的老大，那個人就是劉備。

●有錢有號召力 對未來有規畫

關羽、張飛平常不把別人放在眼裡，但遇到劉備後，心甘情願當他的小弟，原因很簡單，劉備擅長向富商拉贊助，他有錢、有號召力、有對於未來的規畫，這是一般混混欠缺的東西，而他待人慷慨仁厚，更是讓人心服。

劉備早期擔任最高的職位為平原相，這是年薪兩千石的大官，但出身民間的劉備並沒有急著坐上那童年嚮往的豪華馬車，史書記載「備外禦寇難，內豐財施」，劉備並沒有出色的政治能力，但他用真心跟人民搏感情。

「平原相」不只是一個名位，更是劉備得人心、得到仁義之名的起點，話說劉備起兵時還是個小小的縣令，到底是如何當上平原相的？

答案揭曉，正是昔日的學長，公孫瓚大哥上表封給他的。

●多次接近滅團 從沒想過放棄

事實上，劉備經歷過數次接近滅團的慘敗，當每一次戰敗，當每一次希望換來絕望，他卻從來沒有想過要放棄，《三國志》用「折而不撓，終不為下」這八個字道盡了劉備的強悍。

我從劉備的故事看見，所謂的幸運，往往是靠最大的努力、最大的積極，才能抓住。

●經典畫面／與郡民同甘共苦 刺客感動不忍殺

平原相時期，劉備留下兩個經典的相關記載。當時有個看他不順眼的郡民買通刺客想殺他，身為地方首長，劉備沒有任何架子，仍然是那個親民的大哥，他不計身份貴賤，與郡民同甘共苦、同席吃飯，刺客有的是機會殺他，卻下不了手，最後他拍拍劉備的肩膀，要他好自珍重，語畢離去。

另一則故事發生在北海，當時黃巾暴亂，北海相孔融有難，遣太史慈向劉備請求支援，劉備聽聞後心情激動，慨然道：「孔北海竟知道世間有我劉備這號人物啊！」

日本浮世繪中也很多以三國故事為題材，圖為歌川芳國的作品《劉皇叔北海救孔融》。（圖／取自網路）

●另類看法／為自己創造機會 成功不只因好運

讀《三國志‧先主傳》越多遍，越覺得劉備可敬可畏，只看小說或戲劇，對他未必會有什麼認同感，天生自帶漢室血統，開局首抽兩個武力破表的結義兄弟，每次遇到危難總能逢凶化吉，簡直是集全天下的好運於一身啊！太不公平了！

不過，我從史冊中看到的劉備，並不是一個「被動」接受運氣的人，他主動結識公孫瓚，才有升任平原令、平原相的機會；他以誠待人，以致於連刺客都不忍心殺他；他派兵解北海孔融之圍，始有仁義之名；後來冒險救援徐州，故徐州的陶謙決定將徐州交給劉備，孔融也出面替劉備站台說話。而且救援徐州一事，更與後來劉備得到諸葛亮有微妙的關聯。

各位不妨想想：這一切究竟是命運推動著劉備，還是劉備推動了自己的命運呢？

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