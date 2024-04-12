國際小學堂／預防性化療 防止癌症移除後復發

英國凱特王妃三月發布影片宣布罹癌，表示在先前腹部手術後的檢測發現癌症，醫療團隊建議進行「預防性化療」，她也正在該治療的早期階段，但並未進一步透露治療細節。究竟凱特所說的預防性化療是指什麼？在癌症治療中扮演何種功能？

荷爾蒙藥物 能降低乳癌風險

澳洲非營利媒體網站「對話」解釋，預防性化療不等於預防癌症。在癌症治療上，「預防」指涉在癌症移除後，透過化療來防止癌症復發。要真正預防癌症，專家建議可就飲食、運動、防曬等方面的生活型態進行調整。另外，一種荷爾蒙療法藥物「泰莫西芬」可用來降低部分乳癌高風險患者罹癌風險，阿斯匹靈則可以用於腸癌等癌症的高風險患者。

放射線治療 局部移除癌細胞

至於癌症發生後，若癌細胞限於身體局部，而未發現轉移到遠處部位的證據，手術、放射治療等局部治療能移除所有癌細胞。但若癌症已擴散到身體各處才診斷出來，醫師會使用化療（抗癌藥物）、荷爾蒙或免疫治療等療法，循環至身體各處發揮作用。

化療也可在手術或放射治療前後使用，來防止原發癌復發。雖然手術可能已治好癌症，但部分案例中，難以偵測的微小細胞可能已擴散至血管，被帶到體內遠處的部位，這將導致癌症在數個月或數年後復發。在臨床試驗中，研究人員比較只接受手術的癌症患者以及手術後再接受追加化療的患者，發現後續化療能防止癌症復發，延長患者壽命。

化療副作用 造血功能暫受損

許多化療藥物是透過擾亂癌細胞中心的遺傳物質ＤＮＡ來阻止其分裂；為了增加效果，在身體不同部位生效的多種藥物會混合使用。不過化療不只針對癌細胞作用，也會殺死分裂中的正常細胞，但由於癌症病灶裡分裂中細胞的占比較高，每次化療殺死的癌細胞比率會高於正常細胞。化療通常每隔三到四周進行一次，正常細胞可在間隔時間恢復。

化療副作用通常可逆轉，且常發生在細胞汰換率較高的部位。例如血細胞的製造會暫時被打亂；若白血球數量低，感染風險會增加。化療用的特定藥物也可能導致手腳麻木等。

預防性化療是在局部手術後，沒有癌症殘留的證據後開始實施，因此患者通常可在化療結束後數周內恢復正常活動。