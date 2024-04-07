圖表看時事／社工不足影響有多大？圖解歷年兒保通報案數、開案率

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剴剴遭虐死案，引發社會關注。兒少保護的守門人「保護性社工」目前尚缺六一○人，去年兒少保護通報事件達五萬六千餘件為近五年高峰，但開案量卻是五年新低，學者統計，未開案兒虐通報個案中，一年內再被通報，且被派為兒少保護案件的比率接近五成，缺人的惡性循環下，恐讓兒虐事件難以被立即揭發。

兒保通報案 創5年新高 製表／元氣中心

依社安網第二期計畫保護性社工編制為一九八五人，現在仍有六一○人缺口待補足。衛福部保護司統計，近五年兒少通報案件數急速攀升，有效通報件數二○二三年達九萬五九○三件，啟動調查案件數為五萬六八八○件，開案數僅一萬二三七三件，開案比率僅百分之廿一點七，創五年新低。

台大社工系名譽教授鄭麗珍說，開案率低不只缺人所致，還因為繁瑣的行政流程使開案率低落。經分案至各縣市家防中心的案件，開案率僅有三分之一，部分未開案原因是社工不認為照顧者「體罰」是兒虐，另一部分未開案則是面對低風險的案例，礙於開案需在三個月內完成繁瑣文件，恐增加工作量而選擇未開案。

鄭麗珍表示，在開案量極低的情況下，已開案的案件也沒有實際提供服務，反而是讓保護性社工進行案件調查，讓現行已開案的案件約有七成是「空包彈」；而未開案的案件，部分會提供訪視服務，但真正需要的親職教育改善，這些服務得開案才能做到，服務沒有進去，就容易再次發生體罰、虐待。

鄭麗珍表示，政府應設法讓每個個案都能開案，而非嚴重才開案，即使是管教案件也存在兒虐風險，「若第一次放過，第二次孩子被打死怎麼辦？」

保護司司長張秀鴛表示，衛福部倡議民眾只要認為有兒虐疑慮就應通報，導致通報案件量增加，為補足保護性社工的空缺，二年前開始推動「家庭關訪員制度」（簡稱家關員），目標召募五百人，目前有四百多人，若兒少通報被評估風險較低者，可由家關員提供服務。

依衛福部統計，各縣市家關員的負荷量及訪視率不一，以新北市為例，一人平均負責十點二件，訪視率卻最低。鄭麗珍表示，家關員不具社工專業訓練背景，也沒有公權力，只是「補充」服務量，仍需增加開案率。